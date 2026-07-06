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HITNE SLUŽBE NA TERENU

Sudar na A1: Jedan od automobila prevrnuo se na bok, stvaraju se kolone

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N1 Info
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06. srp. 2026. 14:51
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PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Na autocesti A1 u smjeru Splita, između Otočca i Perušića dogodila se prometna nesreća zbog koje se stvaraju kolone

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"Zbog prometne nesreće na 148. km kolona vozila na autocesti A1 između čvora Otočac i čvora Perušić, na kolniku u smjeru Dubrovnika, duljine 4 km.

Promet se odvija na dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h. Molimo korisnike za oprez i strpljenje", objavio je HAK.

Još uvijek nije poznata težina nesreće, no na terenu su vozila hitne pomoći, a na snimci se vidi da je jedan od automobila koji su sudjelovali u nesreći prevrnut na bok, piše Slobodna Dalmacija. Čitatelji im javljaju da se već stvorila velika kolona.

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Teme
a1 prometna nesreća sudar

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