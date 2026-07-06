HITNE SLUŽBE NA TERENU
Sudar na A1: Jedan od automobila prevrnuo se na bok, stvaraju se kolone
Na autocesti A1 u smjeru Splita, između Otočca i Perušića dogodila se prometna nesreća zbog koje se stvaraju kolone
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"Zbog prometne nesreće na 148. km kolona vozila na autocesti A1 između čvora Otočac i čvora Perušić, na kolniku u smjeru Dubrovnika, duljine 4 km.
Promet se odvija na dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h. Molimo korisnike za oprez i strpljenje", objavio je HAK.
Još uvijek nije poznata težina nesreće, no na terenu su vozila hitne pomoći, a na snimci se vidi da je jedan od automobila koji su sudjelovali u nesreći prevrnut na bok, piše Slobodna Dalmacija. Čitatelji im javljaju da se već stvorila velika kolona.
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