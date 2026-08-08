TERETNJAK PROŠAO KROZ CRVENO?
VIDEO / Sudar putničkog i teretnog vlaka kod Bjelovara: Više osoba ozlijeđeno, strojovođa teže
Više osoba ozlijeđeno je u sudaru putničkog i teretnog vlaka koji se u subotu prijepodne dogodio kod Bjelovara. Željeznički promet na toj dionici privremeno je obustavljen.
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Nesreća se dogodila oko 10.05 sati na pruzi između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec.
Sudarili su se teretni vlak HŽ Carga i putnički vlak HŽ Putničkog prijevoza.
U nesreći je ozlijeđeno više osoba, no zasad nema detaljnijih službenih informacija o težini njihovih ozljeda. Prigorski.hr javlja kako je "5-6 ozlijeđenih prevezeno u koprivničku bolnicu" te da je jedna osoba prevezena helikopterom u KB Dubrava.
Prema prvim informacijama, strojovođa je teže ozlijeđen, a kod ranjenih putnika riječ o ozljedama glave i prsnog koša te više lakših ozljeda.
Teretni vlak prošao kroz crveno?
Nitko nije smrtno stradao. U putničkom vlaku bilo je dvadesetak putnika. Jedan od putnika rekao je za Prigorski.hr kako je prava sreća u nesreći bila što vlakovi nisu išli brzo. Drugi je putnik kazao kako ih je u vlaku bilo pedesetak.
Na terenu su policija i hitna pomoć. Pruga je zatvorena za promet. Prema neslužbenim informacijama teretni vlak je prošao kroz crveno.
Na mjesto događaja stigli su policija i djelatnici hitne medicinske pomoći, a pruga između Svetog Ivana Žabna i Gradeca zatvorena je za promet.
Više informacija o okolnostima sudara očekuje se nakon očevida.
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