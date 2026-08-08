UKRAJINI NEDOSTAJE STRELJIVA
VIDEO / Gori rafinerija u ruskoj Krasnodarskoj regiji: Moskva pojačala napade na Kijev
Požar je izbio u rafineriji nafte Ilsky, a pet osoba je ozlijeđeno u ruskoj Krasnodarskoj regiji nakon ukrajinskog napada dronovima, priopćile su u subotu lokalne vlasti. Rusija je tijekom noći ponovno napala ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu su poginule najmanje tri osobe, među njima i jedno dijete, izvijestio je u subotu lokalni dužnosnik.
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Dronovi su pogodili i industrijski objekt u ruskoj Samarskoj regiji, izjavio je regionalni guverner, ne navodeći o kojem je postrojenju riječ.
Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da je protuzračna obrana tijekom noći uništila 397 ukrajinskih dronova iznad više regija.
Reuters nije mogao neovisno potvrditi izvješća s bojišta ni jedne strane u sukobu.
Poginulo i dijete
Timur Tkačenko, načelnik kijevske vojne uprave, rekao je da su u napadu na istočno predgrađe Brovari ozlijeđene najmanje još tri osobe. U napadu su pogođeni stambena zgrada, automobili i pomoćni objekti, napisao je na Telegramu.
Ranije ovog tjedna najmanje osam osoba poginulo je u raketnom napadu na željezničku postaju u Brovarima.
Rusija je u posljednje vrijeme pojačala napade balističkim projektilima na Kijev i druge gradove jer je poznato da Ukrajina oskudijeva streljivom za protuzračnu obranu.
Manjak streljiva za sustave Patriot
Američki sustavi Patriot smatraju se najučinkovitijom obranom od balističkih projektila. Ukrajinska vojska raspolaže s nekoliko takvih sustava, no Kijevu nedostaje streljiva za njih jer je rat koji Sjedinjene Države i Izrael vode protiv Irana doveo do globalne nestašice.
U Kijevu raste strah da bi balistički napadi, ako ih se ne uspije obuzdati, ponovno mogli nanijeti velike štete infrastrukturi i gurnuti Ukrajinu u krizu.
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