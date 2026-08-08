TOPLINSKI VAL
Za tri grada DHMZ izdao višednevno crveno upozorenje: Evo kad će se smanjiti opasnost
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upozorio je u subotu na vrlo veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje na području Rijeke, Splita i Dubrovnika od nedjelje do srijede, odnosno od 9. do 12. kolovoza.
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Prema upozorenju DHMZ-a, za sva tri grada tijekom sva četiri dana na snazi je najviši, crveni stupanj opasnosti.
Na kninskom području u nedjelju i ponedjeljak očekuje se umjerena opasnost od toplinskog vala, dok se u utorak i srijedu podiže na veliku opasnost.
Za Zagreb, Karlovac i Gospić u nedjelju nema opasnosti, dok je za ponedjeljak i utorak proglašena umjerena opasnost. U srijedu se ponovno ne očekuje opasnost od toplinskog vala.
Slično je i na osječkom području, gdje u nedjelju i srijedu nema opasnosti, a u ponedjeljak i utorak očekuje se umjerena opasnost.
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