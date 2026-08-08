Europom se ubrzano širi virus Zapadnog Nila: Zahvaćena i jedna zemlja regije

ECDC navodi da je 139 slučajeva zabilježeno u Italiji, a 61 u Grčkoj. Ostale zaraze zabilježene su u Španjolskoj, njih 17, dok je u Sjevernoj Makedoniji evidentirano 13 slučajeva. Rumunjska je imala šest slučajeva, Francuska četiri, dok je u Njemačkoj zabilježen jedan slučaj.