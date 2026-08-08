Njemački mediji: Zelenski u Beogradu je "pljuska Rusima"

Focus navodi da Zelenski prvi put od stupanja na dužnost putuje u Srbiju te da je jedan od ciljeva njegova posjeta udaljavanje Beograda od Moskve i slabljenje ruskog utjecaja u Europi. Podsjeća se da je Srbija tradicionalno bliska Rusiji te da je ovo prvi službeni posjet ukrajinskog predsjednika Beogradu od početka ruske invazije na Ukrajinu, piše Deutsche Welle.