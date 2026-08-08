PRVI POSJET
Njemački mediji: Zelenski u Beogradu je "pljuska Rusima"
Prvi službeni posjet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Srbiji privukao je veliku pozornost njemačkih medija, koji posebno ističu tradicionalno bliske odnose Beograda i Moskve, ali i ambicije Srbije da postane članica Europske unije.
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Njemački tjednik Focus posjet Zelenskog Beogradu već u naslovu opisuje kao "pljusku Rusima“, pozivajući se na izjavu neimenovanog ukrajinskog dužnosnika i izvještaj francuske novinske agencije AFP.
Focus navodi da Zelenski prvi put od stupanja na dužnost putuje u Srbiju te da je jedan od ciljeva njegova posjeta udaljavanje Beograda od Moskve i slabljenje ruskog utjecaja u Europi. Podsjeća se da je Srbija tradicionalno bliska Rusiji te da je ovo prvi službeni posjet ukrajinskog predsjednika Beogradu od početka ruske invazije na Ukrajinu, piše Deutsche Welle.
Zabrinjavajuća bliskost s Moskvom
"Moramo privući Srbe na svoju stranu i udaljiti ih od Rusije“, rekao je u četvrtak visoki dužnosnik ukrajinske vlade za AFP.
Njemački medij prenosi i ocjenu francuske agencije prema kojoj je upravo bliskost Srbije s Moskvom jedan od razloga zbog kojih je Zelenski dosad izbjegavao dolazak u Beograd.
Podsjeća se pritom da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tijekom rata razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, pri čemu je jedna od tema bila proširenje suradnje i trgovinske razmjene između dviju zemalja.
Istodobno, Srbija službeno teži članstvu u Europskoj uniji, a Bruxelles je u više navrata izražavao zabrinutost zbog nastavka bliskih odnosa Beograda i Moskve.
Zelenski najavio "važne razgovore“
Nakon dolaska u Srbiju oglasio se i ukrajinski predsjednik.
"Stigao sam sa svojim timom u Srbiju“, objavio je Zelenski u petak na društvenoj mreži X, uz videosnimku dolaska u Beograd.
Prema AFP-u, tijekom dvodnevnog posjeta predviđeni su "važni razgovori“ s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom srbijanske vlade Đurom Macutom.
Zelenski je najavio da će među glavnim temama biti širenje gospodarskih odnosa Ukrajine i Srbije, odnosi s Europskom unijom te sigurnosna pitanja.
Ukrajinskog predsjednika po dolasku je dočekala srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, dok je za subotu, 8. kolovoza, predviđen njegov sastanak s Vučićem.
Vučić očekuje razgovor o sankcijama Rusiji
Uoči dolaska Zelenskog, Vučić je izjavio kako očekuje da će ukrajinski predsjednik tijekom razgovora otvoriti i pitanje sankcija Rusiji.
Prema riječima srbijanskog predsjednika, Zelenski će mu zasigurno reći "što misli o sankcijama Ruskoj Federaciji“.
Vučić je, međutim, poručio da Srbija ne namjerava mijenjati svoju dosadašnju politiku. Naglasio je da je Beograd svoje stajalište o tom pitanju definirao prije četiri i pol, odnosno gotovo pet godina te da ga od tada nije mijenjao.
"Tako će ostati i ubuduće“, poručio je Vučić.
Srbija se, unatoč statusu kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji, nije pridružila europskim sankcijama protiv Rusije, zbog čega su odnosi Beograda i Moskve tijekom rata u Ukrajini ostali jedna od važnih tema u odnosima Srbije s Bruxellesom.
Dolazak Zelenskog u Beograd stoga je izazvao velik interes i izvan Srbije i Ukrajine. Vijest o njegovu prvom službenom posjetu prenijeli su brojni njemački mediji, a dodatne pojedinosti očekuju se nakon zajedničke konferencije za novinare, koja je u Beogradu zakazana za podne.
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