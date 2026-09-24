sve je unaprijed isplanirao
Suđenje Kristijanu Aleksiću: Priznao da je namamio dostavljača u kuću s namjerom da ga ubije
Kristijan Aleksić, osumnjičen da je u svibnju u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca, u četvrtak je na početku suđenja pred šibenskim Županijskim sudom priznao da je namamio dostavljača u kuću s namjerom da ga ubije.
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U svom iskazu opisao je kako je donio odluku da nekoga ubije, a budući da mu zbog ranijeg kriminalnog dosjea u kuću gotovo nitko nije dolazio, zaključio je da bi najlakša meta mogao biti dostavljač hrane.
Prema njegovu iskazu, još u ožujku izradio je improvizirano vatreno oružje. Kako bi uklonio mogućnost da dostavljač posumnja u njegove namjere, prethodno je više puta naručivao hranu i preuzimao je u dvorištu.
Na večer ubojstva otišao je korak dalje. Kako bi dostavljača doveo na mjesto na kojem ga je namjeravao napasti, kazao je da ga boli noga i zamolio ga da mu naručenu hranu donese u kuću.
Luka Milovac stigao je u pratnji prijatelja. Kada se približio vratima, Aleksić je zapucao. Nakon ubojstva uzeo je unaprijed pripremljenu torbu i pobjegao. Policija je pokrenula veliku potragu, a Aleksić je uhićen nekoliko stotina metara od svoje kuće. Od tada se nalazi u istražnom zatvoru.
Aleksić je krivnju priznao već tijekom postupka pred DORH-om. Prema tadašnjim informacijama, aktivno je iznosio obranu i odgovarao na pitanja istražitelja. Istodobno, nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladog dostavljača.
Optužnica ga tereti za teško ubojstvo na podmukao način te za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Tužiteljstvo tvrdi da je oružje kojim je ubijen Luka Aleksić sam izradio i neovlašteno posjedovao.
Ubojstvo Luke Milovca izazvalo je snažnu reakciju javnosti, prosvjede i pitanje odgovornosti institucija, posebno zbog činjenice da je Aleksić i ranije bio osuđivan za teško kazneno djelo.
Nakon ubojstva Vlada RH je pokrenula izmjene kaznenog zakonodavstva, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža kaznena djela. Prema predstavljenim izmjenama, doživotni zatvor predviđen je kao alternativa dosadašnjoj kazni dugotrajnog zatvora.
Za kazneno djelo za koje je Aleksić optužen trenutno mu prijeti maksimalna kazna od 40 godina zatvora. Na Županijskom sudu u Šibeniku postupak vodi sudac Vuko Adžić-Katalinić.
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