Suđenje Kristijanu Aleksiću: Priznao da je namamio dostavljača u kuću s namjerom da ga ubije

Luka Milovac stigao je u pratnji prijatelja. Kada se približio vratima, Aleksić je zapucao. Nakon ubojstva uzeo je unaprijed pripremljenu torbu i pobjegao. Policija je pokrenula veliku potragu, a Aleksić je uhićen nekoliko stotina metara od svoje kuće. Od tada se nalazi u istražnom zatvoru.