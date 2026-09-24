Sud traži da Studenac dopuni prijedlog za predstečaj: Plaće i dobavljači u opasnosti

“S obzirom na činjenicu da je vrlo izgledno da pregovori sa zajmodavcima višeg reda i drugim bankama o osiguravanju kratkoročnog financiranja u bliskoj budućnosti neće biti dovršeni i da dužnik neće imati potrebne kreditne okvire za plaćanje svojih dobavljača u uobičajenom tijeku poslovanja, dužnik vjerojatno neće moći izvršiti svoje obveze plaćanja prema dobavljačima i zaposlenicima koje dospijevaju već u sljedećih 15-30 dana”, upozorava se u prijedlogu sudu.