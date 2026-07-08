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PRIJETIO OBITELJI

Talačka kriza u Donjem Dragonošcu: Naoružani muškarac pod kontrolom policije

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Hina
|
08. srp. 2026. 15:15
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PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustrativna fotografija

Muškarac koji je u utorak u Donjem Dragonošcu prijetio ukućanima vatrenim oružjem i tijekom višesatne intervencije u više navrata pucao, priveden je noćas nakon pregovora s policijom, a u događaju nije bilo ozlijeđenih, izvijestila je zagrebačka policija u srijedu.

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Policija je dojavu zaprimila u ponedjeljak oko 12,40 sati, nakon što je 65-godišnjak u obiteljskoj kući prijetio ukućanima vatrenim oružjem, zbog čega su oni napustili kuću.

Po dolasku policije muškarac je odbijao suradnju te prijetio uporabom vatrenog oružja. Zbog okolnosti događaja i sigurnosti građana na mjesto intervencije upućen je specijalistički tim Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave zagrebačke.

Pucao, pa se pod pritiskom policijskih snaga povukao u sobu

Tijekom policijskog postupanja 65-godišnjak je u nekoliko navrata pucao iz vatrenog oružja, dok su policajci, uključujući pregovarače, više puta pokušavali uspostaviti kontakt s njim, no bez uspjeha.

Nakon što su mu policajci uporabom sredstava prisile suzili prostor kretanja, muškarac se povukao u jednu od prostorija kuće.

Komunikacija je naposljetku uspostavljena oko tri sata iza ponoći, nakon čega su policajci, uz uporabu sredstava prisile, ušli u kuću i priveli 65-godišnjaka u službene prostorije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku.

Policija je izvijestila da tijekom događaja nitko nije ozlijeđen, a na mjestu događaja obavljen je očevid.

Policija je jučer izvijestila da postupa po dojavi o muškarcu koji se zatvorio u kuću s puškom u Donjem Dragonošcu te da postoji mogućnost da naudi sebi ili drugima, zbog čega su na teren bili upućeni i pripadnici specijalne policije.

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Teme
donji dragonožec policija talačka kriza zagreb

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