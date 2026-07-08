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UŽIVO / Plenković: Nemam pojma što Milanović govori na samitu NATO-a
Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je danas u Zagrebu na svečanosti osnivanja društva Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o. (RUV).
Rheinmetall AG, vodeća europska tehnološka i obrambena kompanija, s hrvatskim DOK-ING-om predstavila je zajedničku tvrtku Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o., čime se otvara prilika dugoročnog strateškog industrijskog partnerstva Rheinmetalla i Republike Hrvatske.
Na pitanje našeg Hrvoja Krešića o samitu NATO-a u Ankari i je li sve što se čuje sa samita dogovoreno s Uredom predsjednika, odgovorio je: "Kako da ne, danima pregovaramo. Nemam pojma uopće što on tamo govori, kao ni na bilo kojem skupu".
"Ne znam kako me to uopće možete pitati, znate da se inače do u zarez dogovaraju o tome što će reći", dodao je.
Komentirao je Milanovićevu izjavu da se nema namjeru kandidirati na parlamentarnim izborima. "Jedan put je kršio Ustav, nije to tako davno. Ali, kao u vicu, dvaput je dvaput. Može raditi što god hoće, što se mene tiče", rekao je Plenković.
"Stvar je tu kristalno jasna. On je poznat da je nosio na naramku Josipovića i skupa su sjedili na Europskom vijeću godinama", rekao je.
Odgovarajući na pitanje je li vrijeme za promjenu Ustava, Plenković je novinare pitao gdje im je smisao za realnost. "S kim da mijenjam Ustav? Ustav se mijenja dvotrećinskom većinom, Ustav i zakoni su pisani za relativno pristojne, kulturne normalne, razumne ljude", rekao je.
Plenković je dodao da se u raspravi zaboravlja na, kako kaže, ključni problem, a to su razumni razgovori sa razumnim osobama. "Nije problem promijeniti Ustav, samo se moraš moći dogovoriti s nekime tko to hoće", poručio je.
Na pitanje da neki dogovor postoji jer je Milanović danas u Ankari, a on ovdje, Plenković je odgovorio: "Pa jasno, kad smo mi džentelmeni. Ja sam to svojom odlukom galantno prepustio njegovoj prethodnici. On je prvi koji se tu prpoši da bi išao na Europsko vijeće, a 2010. nije imao pojma kako izgledaju Europskog vijeća. On to govori meni, koji sam doajen i tamo više od deset godina. Pa što je to? Smiješno".
Plenković je dodao da nema nijedne zemlje koja na Europsko vijeće šalje dvojicu. "Ne postoji, niti će postojati, niti će se to u Hrvatskoj dogoditi", rekao je.
Komentirajući Milanovićevu izjavu oko Koalicije voljnih i što kad rat u Ukrajini završi, odgovorio je: "Znate zašto njemu nije jasno? Zato što nije tamo i ne zna. Lako je meni kao hrvatskom premijeru to što on ne razumije i ne zna io ne sudjeluje. Problem je za Hrvatsku vojsku, koja zahvaljujući njegovim mirnodopskim zapovjedima iz ratno proglašene perspektive spriječava Hrvatsku vojsku da ima iole pojma štro se zbiva u najvažnijem sigurnosno-obrambenom pitanju u Europi. Oni ne znaju ništa, i to nije dobro", rekao je.
Dodao je da načelnik Glavnog stožera i njegovi suradnici oko tog pitanja nemaju pojma. "Mislite da je korisno za Hrvatsku da oni ne znaju ništa? Ne samo da je ta politika izolacionistička i loša za Hrvatsku, ne štiti ni na koji način hrvtaski interes. Nitko u hrvatskoj Vladi ne zagovara da naši vojnici idu u Ukrajinu, to je izmišljeno uoči prošlih izbora", rekao je.
Dodao je da su razmjeri štete koje Milanović nanosi Hrvatskoj na vanjskopolitičkom planu toliko veliki i dalekosežni da "se mi jedno vrijeme možemo praviti da oni ne postoje, ali su tu". Poručio je da naši saveznici danas-sutra, ne bi znali reći bi li Hrvat spriječio da im netko zabije nož u leđa.
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