UŽIVO / Plenković: Nemam pojma što Milanović govori na samitu NATO-a

Na pitanje da neki dogovor postoji jer je Milanović danas u Ankari, a on ovdje, Plenković je odgovorio: "Pa jasno, kad smo mi džentelmeni. Ja sam to svojom odlukom galantno prepustio njegovoj prethodnici. On je prvi koji se tu prpoši da bi išao na Europsko vijeće, a 2010. nije imao pojma kako izgledaju Europskog vijeća. On to govori meni, koji sam doajen i tamo više od deset godina. Pa što je to? Smiješno".