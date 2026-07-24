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STVORILA SE KOLONA

Teška nesreća na A3: Kod Lužana poginulo dijete, više ozlijeđenih

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Hina
|
24. srp. 2026. 19:02
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nesreća a3
Ilustracija: Emica Elvedji/PIXSELL

Na A3 se dogodila teška prometna nesreća.

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Uteškoj prometnoj nesreći koja se u petak u ranim poslijepodnevnim satima dogodila na A3 kod Lužana, poginulo je dijete, a više osoba je ozlijeđeno, potvrđeno je Hini iz PU brodsko-posavske.

Iz policije su rekli i da su u nesreći sudjelovala dva vozila. Nesreća se dogodila na 190. kilometru južne kolničke trake autoceste A3, u blizini čvora Lužani. Očevid još traje. 

Kako je za SB Online rekao ravnatelj Opće bolnice u Slavonskom Brodu bolnice prof. dr. sc. Josip Samardžić  jedna teško ozlijeđena osoba je u bolničkoj Jedinici intenzivnog liječenja, u procesu je obrade teških ozljeda i za sada u stabilnom stanju. U brodskoj bolnici zbrinute su još dvije lakše ozlijeđene osobe i svima će, rekao Samardžić, biti pružena psihološka pomoć.

Zbog nesreće na tom dijelu autoceste vozi se usporeno, a kolona je duga 4 kilometra.

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