STVORILA SE KOLONA
Teška nesreća na A3: Kod Lužana poginulo dijete, više ozlijeđenih
Na A3 se dogodila teška prometna nesreća.
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Uteškoj prometnoj nesreći koja se u petak u ranim poslijepodnevnim satima dogodila na A3 kod Lužana, poginulo je dijete, a više osoba je ozlijeđeno, potvrđeno je Hini iz PU brodsko-posavske.
Iz policije su rekli i da su u nesreći sudjelovala dva vozila. Nesreća se dogodila na 190. kilometru južne kolničke trake autoceste A3, u blizini čvora Lužani. Očevid još traje.
Kako je za SB Online rekao ravnatelj Opće bolnice u Slavonskom Brodu bolnice prof. dr. sc. Josip Samardžić jedna teško ozlijeđena osoba je u bolničkoj Jedinici intenzivnog liječenja, u procesu je obrade teških ozljeda i za sada u stabilnom stanju. U brodskoj bolnici zbrinute su još dvije lakše ozlijeđene osobe i svima će, rekao Samardžić, biti pružena psihološka pomoć.
Zbog nesreće na tom dijelu autoceste vozi se usporeno, a kolona je duga 4 kilometra.
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