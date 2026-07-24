Teška nesreća na A3: Kod Lužana poginulo dijete, više ozlijeđenih

Kako je za SB Online rekao ravnatelj Opće bolnice u Slavonskom Brodu bolnice prof. dr. sc. Josip Samardžić jedna teško ozlijeđena osoba je u bolničkoj Jedinici intenzivnog liječenja, u procesu je obrade teških ozljeda i za sada u stabilnom stanju. U brodskoj bolnici zbrinute su još dvije lakše ozlijeđene osobe i svima će, rekao Samardžić, biti pružena psihološka pomoć.