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Sezona je podbacila?

Promet ugostitelja u srpnju pao i do 40 posto? "Kao da se dogodila velika rupa"

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Vesela Šegvić Kordić , Ružica Sabljić
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24. srp. 2026. 19:22
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01.04.2021., Split - Ugostitelji na splitskoj rivi od 20 sati, a neki i ranije, zatvorili su svoje terase i zavrsili s posluzivanjem gostiju. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL

Ministar turizma Tonči Glavina poručuje da su rezultati dosadašnjeg dijela turističke sezone na razini prošlogodišnjih, no kakva je stvarna slika na terenu? Iz Glasa poduzetnika upozoravaju da je promet u prvoj polovici srpnja na otocima i duž jadranske obale pao između 20 i 40 posto, a slična iskustva iznose i pojedini ugostitelji.

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"Napravili smo anketu na otocima i jadranskoj obali, u prvoj polovici srpnja prosječan pad prometa je između 20 i 40 posto, to je velik pad i normalno je da su ljudi nezadovoljni", rekao je jučer u Novom danu kod naše Nine Kljenak Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina ranije je rekao kako su rezultati turističkog sektora za prvih šest mjeseci dobri, te da turistički djelatnici mogu biti zadovoljni u kontekstu geopolitičke situacije.

"Geopolitička situacija najviše utječe na poremećaje u turističkim kretanjima, a kupovna moć gostiju pada. Uspjeh turističke sezone osim po mjerenjima i broju dolazaka i noćenjima ogleda se i u tome koliko ćemo ostati brend i biti odgovorni prema našim gostima. Rezultati u prvoj polovini su na razini prošlogodišnjih, najava za ostatak sezone je također na toj razini", naglasio je ministar.

Davor Perković, šibenski ugostitelj i vlasnik zatvorenog kafića Moby Dick, u razgovoru s našom Veselom Šegvić Kordić komentirao je ovogodišnju turističku sezonu i promet ugostitelja.

Vlasnik je rekao da su svibanj i lipanj bili dobri, ali da je srpanj "čudan":

"Kao da se dogodila velika rupa, ne znam. U centru smo i zavisimo od naših ljudi, posao baziramo na domaćim ljudima, ima ljudi, ali potrošači su čudni. Sve se promijenilo, ali treba se prilagoditi. Ugostiteljstvo je takav posao, malo si gore, malo dolje. Možda bi trebalo poboljšati ponudu."

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davor perković geopolitička situacija pad prometa potrošnja gostiju tonči glavina turistička sezona turizam ugostitelji ugostiteljstvo

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