Promet ugostitelja u srpnju pao i do 40 posto? "Kao da se dogodila velika rupa"

"Geopolitička situacija najviše utječe na poremećaje u turističkim kretanjima, a kupovna moć gostiju pada. Uspjeh turističke sezone osim po mjerenjima i broju dolazaka i noćenjima ogleda se i u tome koliko ćemo ostati brend i biti odgovorni prema našim gostima. Rezultati u prvoj polovini su na razini prošlogodišnjih, najava za ostatak sezone je također na toj razini", naglasio je ministar.