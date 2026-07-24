Vozači, oprez!
Kaos na autocestama: Kolone na A1, prometna na A3, višesatna čekanja na granicama
Pojačan je promet na glavnim prometnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti pa se mjestimice vozi u kolonama uz zastoje. Na autocesti A1 između čvora Bosiljevo II i Karlovca u smjeru Zagreba kolona j1 osam kilometara, na A3 došlo je do prometne nesreće, a na pojedinim se graničnim prijelazima čeka i po nekoliko sati.
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Iz Hrvatskog autokluba pozivaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik:
- kolona duga 8 km između čvora Bosiljevo II i Karlovca u smjeru Zagreba (nakon završenog očevida prometne nesreće kod Karlovca, otvorena su dva traka)
- pojačan je promet na pojedinim dionicama u oba smjera
A2 Zagreb-Macelj
- na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km
- na čvoru Zagreb zapad kolona u smjeru Zagreba je oko 2 km
A3 Bregana-Lipovac:
- zbog prometne nesreće na 190. km u smjeru Lipovca - nastala je kolona duga oko 3 km između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod zapad
- usporeno se u kolonama u pokretu vozi između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru istoka
- pojačan je promet osobnih i teretnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo - kolona je oko 2 km
A4 Goričan-Zagreb:
- zona radova između čvorova Popovec i Zagreb istok - mogući su zastoji i vožnja u koloni
Državna cesta DC1:
- vozi se usporeno kod Rakovog Potoka i Donjeg Desinca
DC102 most Krk:
- pojačan promet u oba smjera, mjestimice se vozi u manjim kolonama
U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun (Jadrolinija).
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