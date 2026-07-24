Kaos na autocestama: Kolone na A1, prometna na A3, višesatna čekanja na granicama

Igor Soban/PIXSELL

Pojačan je promet na glavnim prometnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti pa se mjestimice vozi u kolonama uz zastoje. Na autocesti A1 između čvora Bosiljevo II i Karlovca u smjeru Zagreba kolona j1 osam kilometara, na A3 došlo je do prometne nesreće, a na pojedinim se graničnim prijelazima čeka i po nekoliko sati.

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Iz Hrvatskog autokluba pozivaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik:

kolona duga 8 ﻿km između čvora Bosiljevo II i Karlovca u smjeru Zagreba (nakon završenog očevida prometne nesreće kod Karlovca, otvorena su dva traka )

) pojačan je promet na pojedinim dionicama u oba smjera

A2 Zagreb-Macelj

na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko ﻿1 km

na čvoru Zagreb zapad kolona u smjeru Zagreba je oko 2 km

A3 Bregana-Lipovac:

zbog prometne nesreće na 190. km u smjeru Lipovca - nastala je kolona duga oko 3 km između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod zapad

usporeno se u kolonama u pokretu vozi između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru istoka

pojačan je promet osobnih i teretnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo - kolona je oko 2 km

A4 Goričan-Zagreb:

zona radova između čvorova Popovec i Zagreb istok - mogući su zastoji i vožnja u koloni

Državna cesta DC1:

vozi se usporeno kod Rakovog Potoka i Donjeg Desinca

DC102 most Krk:

pojačan promet u oba smjera, mjestimice se vozi u manjim kolonama

U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun﻿﻿ (Jadrolinija).

HAK