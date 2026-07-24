LONDON
VIDEO / Nesreća na Temzi: Policijski brod udario u Westminsterski most, pet policajaca ozlijeđeno
Pet britanskih policajaca ozlijeđeno je nakon što je brod londonske Metropolitanske policije udario u Westminsterski most u središtu Londona u petak, priopćila je policija.
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Plovilo iz Odjela pomorske policije Metropolitanske policije udarilo je u most oko 14.40 sati po GMT-u, navela je policija. Dodala je da je određeni broj policajaca pao u vodu, ali su spašeni, a na mjesto događaja pristigli su dodatni policajci i ostale hitne službe.
Five officers have been injured after a police boat struck Westminster Bridge on the River Thames. A spokesperson for the Metropolitan Police said ‘they do not believe any members of the public were involved or injured’ pic.twitter.com/wBtB3SZ1IY— Sky News (@SkyNews) July 24, 2026
Police boat carrying armed officers crashes on Thames as emergency services rush to scenehttps://t.co/aTTGb8kKNe— GB News (@GBNEWS) July 24, 2026
Police officers closed down Westminster bridge river Thames boat carrying armed police officers collided all bus routes on diversion pic.twitter.com/Hm6nWvPdwz— Zonjy (@zonjy_) July 24, 2026
"Pet policajaca je ozlijeđeno i prima liječničku skrb", navodi se u policijskom priopćenju. "Čekamo nove informacije o opsegu njihovih ozljeda."
Dodaje se da će okolnosti incidenta biti "temeljito istražene". Incident se dogodio u blizini Parlamenta uz mnoštvo promatrača koji su gledali s mosta.
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