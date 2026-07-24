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LONDON

VIDEO / Nesreća na Temzi: Policijski brod udario u Westminsterski most, pet policajaca ozlijeđeno

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Hina
|
24. srp. 2026. 19:20
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reuters
Jaimi Joy/REUTERS

Pet britanskih policajaca ozlijeđeno je nakon što je brod londonske Metropolitanske policije udario u Westminsterski most u središtu Londona u petak, priopćila je policija.

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Plovilo iz Odjela pomorske policije Metropolitanske policije udarilo je u most oko 14.40 sati po GMT-u, navela je policija. Dodala je da je određeni broj policajaca pao u vodu, ali su spašeni, a na mjesto događaja pristigli su dodatni policajci i ostale hitne službe.

"Pet policajaca je ozlijeđeno i prima liječničku skrb", navodi se u policijskom priopćenju. "Čekamo nove informacije o opsegu njihovih ozljeda."

Dodaje se da će okolnosti incidenta biti "temeljito istražene". Incident se dogodio u blizini Parlamenta uz mnoštvo promatrača koji su gledali s mosta.

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Teme
london nesreća plovila ozlijeđeni policajci westminsterski most

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