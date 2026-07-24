poginulo 10 ljudi
Oglasila se Moskva: Da, namjerno smo gađali sajam
Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da je namjerno izvelo raketni napad na događaj vojne industrije u Kijevskoj oblasti, potvrdivši da je meta bila izložba ukrajinskih i stranih bespilotnih letjelica.
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Moskva tvrdi da su na izložbi bili predstavljeni dronovi koji se koriste u napadima na ciljeve unutar Rusije, uključujući i prototipove budućih modela.
Napad se dogodio u petak na privatnom poligonu u Kijevskoj oblasti. Prema riječima ukrajinskog glavnog državnog odvjetnika Ruslana Kravčenka, poginulo je najmanje deset osoba, dok ih je oko stotinu ozlijeđeno, piše Kyiv Post.
Ukrajina potvrdila da je pogođen sajam vojne industrije
Ukrajinski proizvođači naoružanja i dužnosnici potvrdili su da je projektil pogodio lokaciju na kojoj se održavao događaj namijenjen predstavnicima obrambene industrije.
Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je Rusija raketirala Kijevsku oblast, no nije izrijekom rekao da je izložba bila glavna meta napada.
Vijeće proizvođača naoružanja Ukrajine priopćilo je da su se u trenutku udara na lokaciji nalazili predstavnici domaće obrambene industrije.
"Neprijateljski projektil pogodio je mjesto okupljanja predstavnika ukrajinske obrambene industrije. Nažalost, ima poginulih i ozlijeđenih", navodi se u priopćenju.
Dodali su da mjesto održavanja događaja nije bilo javno objavljeno te su pozvali građane da ne dijele fotografije, videosnimke ni podatke o lokaciji kako ne bi ugrozili istragu ili sigurnost drugih osoba.
Korištena balistička raketa
Kijevska regionalna vojna uprava kasnije je objavila da je u napadu korištena balistička raketa. Najveća razaranja pretrpjelo je područje Bučanskog okruga.
Prema prvim informacijama, projektil je pogodio privatni poligon na kojem se održavao stručni skup, no okolnosti napada još se istražuju.
Kritike zbog organizacije događaja
Napad je izazvao oštre reakcije dijela ukrajinskih vojnih analitičara i blogera, koji su doveli u pitanje odluku da se događaj održi u blizini glavnog grada, unatoč stalnoj prijetnji ruskih balističkih projektila.
Pojedini komentatori usporedili su napad s ruskim raketiranjem kazališta u Černihivu u kolovozu 2023., kada je tijekom vojne izložbe također poginulo više ljudi.
Na društvenim mrežama pojavile su se kritike da su javna promocija i prijave za ovakve događaje mogle olakšati ruskim obavještajnim službama prikupljanje informacija o lokaciji i sudionicima.
Rusija je, s druge strane, poručila da je riječ o legitimnoj vojnoj meti jer su se na događaju predstavljale tehnologije povezane s ukrajinskim obrambenim sektorom.
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