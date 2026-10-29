Teška nesreća kod Varaždina: U sudaru auta i kamiona poginula žena

Ilustracija: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Šezdesetpetogodišnja žena umrla je od posljedica ozljeda zadobivenih u teškoj prometnoj nesreći koja se u četvrtak oko 14,30 sati dogodila na državnoj cesti DC2 između Zamlake i Vrbanovca, priopćila je varaždinska policija.

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U nesreći su sudjelovali osobni automobil i teretno vozilo, a ozlijeđen je i vozač teretnog vozila.

Žena je nakon nesreće prevezena u Opću bolnicu Varaždin, gdje je preminula od posljedica ozljeda.

Policija obavljala očevid. Hrvatski autoklub je izvijestio da je prekinut promet na DC2 Varaždin-Ludbreg ﻿između Zamlake i Vrbanovca, a obilazak je lokalnim cestama.