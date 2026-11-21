zahvatio ga požar
Ruski brod napadnut dronovima, oglasila se Finska
Ruski dužnosnici priopćili su u subotu da je teretni brod koji je plovio prema Kalinjingradu napadnut dvama dronovima u međunarodnim vodama Finskog zaljeva, tri nautičke milje od ruske granice.
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Posada broda se evakuira, a procjenjuju se razmjeri štete, izjavio je guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko.
Finska je priopćila da je oštećeni brod zahvatio požar te da je iz međunarodnih voda otplutao u njezine teritorijalne vode, javlja Reuters.
„Situacija ne predstavlja opasnost za ostali pomorski promet. U suradnji s drugim nadležnim tijelima u Finskoj i na međunarodnoj razini provode se pripreme za moguće operacije spašavanja”, priopćila je finska granična straža.
MyShipTracking AIS data, the Russian military-linked cargo ship SPARTA II departed St. Petersburg at 19:46 UTC on November 20, bound for Baltiysk in Russia’s Kaliningrad exclave. The vessel was travelling west through the Gulf of Finland when it was attacked on the morning of November 21.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 21, 2026
Drozdenko je također izjavio da je iznad Lenjingradske oblasti oboreno 80 dronova te je ukinuo upozorenje na opasnost od napada dronovima.
Guverner Kalinjingradske oblasti Aleksej Besprozvanih izjavio je da incident ne predstavlja prijetnju opskrbi te regije.
Kalinjingrad je ruska eksklava na Baltičkom moru koja graniči s Poljskom i Litvom. Povremeno je bio žarište napetosti između Rusije te Europske unije i NATO-a.
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