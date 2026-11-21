tvrdi finski predsjednik
Iz deklaracije Trumpa, Xija i Putina uklonjen jedan odlomak
Finski predsjednik Alexander Stubb izjavio je da je zajednička deklaracija objavljena nakon trilateralnog sastanka čelnika SAD-a, Kine i Rusije trebala sadržavati odlomak o Ukrajini, ali su Amerikanci zatražili njegovo uklanjanje.
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Stubb je rekao da su pojedinosti o izradi završne deklaracije sa sastanka na vrhu održanog u kineskom Shenzhenu otkrivene tijekom preliminarnih razgovora iza zatvorenih vrata, uoči sastanka Koalicije voljnih održanog 19. studenoga u Berlinu, prenosi Ukrajinska pravda.
Prvotni nacrt „deklaracije za mir”, koju su potpisali američki predsjednik Donald Trump, kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin, sadržavao je odlomak o Ukrajini. Međutim, Sjedinjene Države uklonile su ga iz konačne verzije dokumenta.
„Formulacija tog dijela bila je nezadovoljavajuća pa su je Sjedinjene Države izbrisale. Mislim da je to bila ispravna odluka”, rekao je Stubb.
Finski predsjednik također je ispričao da je Trump, nakon odlaska iz Kine, iz predsjedničkog zrakoplova telefonski nazvao sudionike sastanka Koalicije voljnih.
Prema Stubbovim riječima, Trump je poručio da rat u Ukrajini treba završiti kako bi Europa mogla trošiti novac na druge stvari.
„Dakle, nije bilo poziva na prestanak pružanja potpore Ukrajini”, naglasio je Stubb.
Prema njegovim riječima, Trump je također dao naslutiti da bi Europljani trebali izravno razgovarati s Putinom.
„Činjenica je da u Rusiji postoji samo jedna osoba koja odlučuje o pitanjima rata i mira, a to je Vladimir Putin”, rekao je finski predsjednik.
Podsjetimo, Trump, Xi i Putin 19. studenoga na svojem su prvom trilateralnom sastanku na vrhu postigli dogovor o zajedničkoj „deklaraciji za mir”. U dokumentu se Ukrajina uopće ne spominje.
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