ANDREAS SOLARO / AFP

Bivši šef talijanske policije Gianni De Gennaro, koji je bio pod istragom zbog sumnje na opstruiranje nove istrage o mafiji, umro je u 78. godini, objavila je u subotu talijanska vlada, a talijanski mediji izvijestili su da je počinio samoubojstvo.

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Alfredo Mantovano, državni tajnik u uredu premijera, izjavio je kako je „duboko potresen tragičnom smrću državnog službenika... čije sam kvalitete, osjećaj dužnosti i predanost institucijama iznimno cijenio”.

De Gennaro je bio na čelu talijanske policije od 2000. do 2007. godine.

Jedan od najutjecajnijih talijanskih sigurnosnih dužnosnika proteklih desetljeća pronađen je mrtav u svojoj kući na selu, nakon što su članovi njegove obitelji alarmirali nadležne jer ga nisu mogli dobiti, izvijestili su mediji.

Vodeći talijanski mediji, među kojima listovi La Repubblica i Corriere della Sera te novinska agencija ANSA, objavili su da si je oduzeo život vatrenim oružjem.

Prije manje od tjedan dana tužitelji u Caltanissetti na Siciliji spomenuli su De Gennara u istrazi o navodnim pokušajima opstruiranja istrage o mafijaškom bombaškom napadu u Palermu, u kojem su ubijeni protumafijaški sudac Paolo Borsellino i pet članova njegove pratnje.

Tužitelji su tražili da se De Gennaro stavi u kućni pritvor. On je odbacio optužbe, a sud još nije donio odluku o tim navodima.

Kao jedna od ključnih osoba u talijanskoj borbi protiv organiziranog kriminala, De Gennaro je tijekom karijere djelovao u rasponu od borbe protiv sicilijanske mafije Cosa Nostre do najviših položaja u policiji i obavještajnim službama.

Tijekom 1980-ih blisko je surađivao sa sucem Giovannijem Falconeom u povijesnim istragama protiv mafije te je sudjelovao u organizaciji izručenja mafijaškog pokajnika Tommasa Buscette iz Brazila.

De Gennaro je poslije vodio Upravu za borbu protiv mafije (DIA), sedam godina bio na čelu nacionalne policije, a potom je preuzeo dužnost voditelja odjela za koordinaciju talijanskih obavještajnih službi.