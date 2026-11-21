Muškarac se u rujnu 2025. u Garešnici sastao s dvoje predstavnika tvrtke, muškarcem (48) i ženom (36). Kod javnog bilježnika potpisali su izjavu da će montažna kuća na dogovorenu adresu biti isporučena u roku od 60 dana, a ako ne bude isporučena, da će mu novac biti vraćen.