ostao bez kuće i novca
Muškarac platio 21.000 eura za montažnu kuću pa doživio neugodno iznenađenje
Muškarac star 37 godina prijavio je policiji u Garešnici da je tvrtki koja prodaje montažne objekte platio 21.000 eura za montažnu kuću, no ni nakon više od godinu dana nije dobio ni kuću ni povrat novca, izvijestila je u subotu bjelovarsko-bilogorska policija.
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Muškarac se u rujnu 2025. u Garešnici sastao s dvoje predstavnika tvrtke, muškarcem (48) i ženom (36). Kod javnog bilježnika potpisali su izjavu da će montažna kuća na dogovorenu adresu biti isporučena u roku od 60 dana, a ako ne bude isporučena, da će mu novac biti vraćen.
Kuća nije isporučena u dogovorenom roku ni kasnije, a muškarac nije dobio ni povrat novca. Muškarac tvrdi da je od studenoga 2025. do listopada ove godine više puta dobivao obećanja, ali ni kuću ni novac nije dobio.
Policija o slučaju provodi kriminalističko istraživanje.
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