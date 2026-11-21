u odnosu na prijedlog EK-a
Costa predlaže 204 milijarde eura manji proračun EU-a
Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa predložio je u subotu deset posto ili 204 milijarde eura manji višegodišnji proračun EU-a u odnosu na prijedlog Europske komisije (EK).
O njegovu prijedlogu sljedeći će tjedan razgovarati čelnici država članica na izvanrednom dvodnevnom samitu i cilj je postići dogovor do kraja godine.
"Vjerujem da nas ovaj prijedlog može dovesti bliže konačnom dogovoru”, rekao je Costa na konferenciji za novinare.
Komisija, izvršno tijelo Unije, e u srpnju prošle godine predložila je Višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje 2028.-2034. u iznosu od 1984,89 bilijuna eura, a Costa predlaže 1780,88 bilijuna eura.
Predsjednik Europskog vijeća je predvidio i nove vlastite prihode od 60 milijardi eura godišnje, uključujući digitalni porez na prihode velikih kompanija.
Costin prijedlog novi je pokušaj pronalaska kompromisa o proračunu EU među 27 država članica, koje su duboko podijeljene po tom pitanju. Prošli mjesec irsko predsjedništvo predložilo je smanjenje u odnosu na prijedlog EK od oko osam posto ili 159 milijardi eura, ali Irci nisu smanjivali predloženi iznos za kohezijsku politiku.
Costa predlaže 830,38 milijardi eura za nacionalno-regionalne planove reformi, na temelju kojih će države članice u budućnosti dobivati sredstva za koheziju, zajedničku poljoprivrednu politiku, socijalnu politiku, ribarstvo i pomorsku politiku te unutarnje poslove. Irski prijedlog predviđao je 837,33 milijarde eura za tu svrhu, a EK 865,08 milijardi eura.
Unutar toga stupa, sredstva za koheziju se smanjuju u usporedbi s prijedlogom EK. Costa predlaže 450,16 milijardi eura, a EK je predložila 452,97 milijardi eura. Predsjednik Europskog vijeća zadržao je isti iznos za poljoprivredu kao i EK, oko 293,7 milijardi eura.
Sredstva za fond namijenjen jačanju gospodarske konkurentnosti Unije po Costinom prijedlogu iznosila bi 340,03 milijarde eura. Irska je predložila 362,03 milijarde eura, a EK 409,3 milijarde eura.
Za vanjsko djelovanje Costa predlaže 170 milijardi eura. Irska je predlagala 177,75 milijardi eura, a Ea 215,2 milijarde eura.
Costa kaže da je želio pravedno raspodijeliti predložene rezove između tradicionalnih područja politike, poput poljoprivrede i kohezije koje čvrsto brane zemlje južne i istočne Europe i novih prioriteta poput gospodarske konkurentnosti, ulaganja, istraživanja i inovacija.
Kako bi izbjegao još drastičnije rezove u proračunu, predložio je povećanje poreznih prihoda koji se izravno slijevaju u europski proračun uvođenjem poreza na velike digitalne tvrtke u iznosu od tri posto njihova godišnjeg prometa. To bi moglo razljutiti američkog predsjednika Donalda Trumpa koji brani interese velikih američkih tehnoloških tvrtki, a Costa tvrdi da taj porez nije usmjeren protiv bilo koje tvrtke ili države. Predložio je i da se razmotri mogućnost poreza na kripto imovinu.
Europski parlament, koji se žestoko protivi svakom smanjenju financiranja EU, prošle je godine predložio oporezivanje tehnoloških divova, transakcija kriptovalutama te online igara i klađenja kako bi se financirao sljedeći višegodišnji proračun.
Costa je odustao od ranije predloženog oporezivanja velikih tvrtki, s prometom od više od 100 milijuna eura godišnje.
Predložio je povećanje i dva uglavnom nekontroverzna poreza na neprikupljeni plastični i elektronički otpad za dodatnih 25 centi po kilogramu.
Prijedlog također predviđa veći udio poreza na uvoz ugljika koji bi se u 100-postotnom iznosu slijevao u europski proračun umjesto sadašnjih 75 posto.
Costa je također predložio postupno uvođenje poreza na duhanske proizvode.
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