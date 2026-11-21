Kako bi izbjegao još drastičnije rezove u proračunu, predložio je povećanje poreznih prihoda koji se izravno slijevaju u europski proračun uvođenjem poreza na velike digitalne tvrtke u iznosu od tri posto njihova godišnjeg prometa. To bi moglo razljutiti američkog predsjednika Donalda Trumpa koji brani interese velikih američkih tehnoloških tvrtki, a Costa tvrdi da taj porez nije usmjeren protiv bilo koje tvrtke ili države. Predložio je i da se razmotri mogućnost poreza na kripto imovinu.