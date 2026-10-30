Teška nesreća u Istri: Poginuo motociklist

Ilustracija: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Vozač motocikla je smrtno stradao u teškoj prometnoj nesreći koja se u petak oko 15,10 sati dogodila na državnoj cesti DC 75 između Poreča i Tara kod skretanja za Stanciju Vodopija, izvijestila je istarska policija.

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Prema dosad dostupnim informacijama, u nesreći su sudjelovali motocikl i osobni automobil.

Zbog obavljanja očevida državna cesta DC 75 na toj je dionici zatvorena za sav promet, a vozila se preusmjeravaju na obilazne pravce.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez i poštivanje privremene prometne regulacije.