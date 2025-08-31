Uhićen državljanin Srbije
Policija objavila detalje nesreće kod Benkovca: Dvoje mrtvih, dijete teško ozlijeđeno
U prometnoj nesreći na području mjestu Raštević sudjelovalo je osobno vozilo njemačkih nacionalnih oznaka i teretno (kombi) zadarskih registracijskih oznaka, koja su se kretala izvan naseljenog mjesta na državnoj cesti DC-56. Očevidom prometne nesreće rukovodio je Županijski državni odvjetnika iz Zadra, izvijestila je policija.
Prema rezultatima očevida do prometne nesreće je došlo kada 54- godišnji vozač teretnog vozila, krećući se u pravcu Benkovca svoje vozilo nije držao po sredini prometne trake već dijelom vozila prelazi na prometnu traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera te pritom udara u prednji dio osobnog automobila iz suprotnog smjera, kojim je upravjljao 48-godišnji državljanin Njemačke, a koji se propisno kretao svojim kolničkom trakom u smjeru Benkovac - Škabrnja.
Uslijed sudara dolazi do slijetanja oba vozila izvan kolnika, a od posljedica nesreće na mjestu događaja smrtno su stradali 48-godišnji vozač te putnik iz osobnog automobilia u dobi od 21 godinu.
Uhićen državljanin Srbije
Drugo troje putnika iz osobnog automobila su prevezeni na pružanje daljnje liječničke pomoći u OB Zadar, gdje su kod maloljetnog putnika konstatirane teške tjelesne ozljede, dok kod 19-godišnjeg putnika te 46-godišnje putnice ozlijede još nisu okvalificirane.
Od 15.10 do 19.35 sati promet državnom cestom DC-56 bio je obustavljen za sav promet.
Poradi kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu uhićen je 54-godišnji državljanin Srbije, stranac s reguliranim boravkom na području Hrvatske te je u tijeku nad njim provođenje kriminalističkog istraživanja.
