Policija objavila detalje nesreće kod Benkovca: Dvoje mrtvih, dijete teško ozlijeđeno

Prema rezultatima očevida do prometne nesreće je došlo kada 54- godišnji vozač teretnog vozila, krećući se u pravcu Benkovca svoje vozilo nije držao po sredini prometne trake već dijelom vozila prelazi na prometnu traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera te pritom udara u prednji dio osobnog automobila iz suprotnog smjera, kojim je upravjljao 48-godišnji državljanin Njemačke, a koji se propisno kretao svojim kolničkom trakom u smjeru Benkovac - Škabrnja.