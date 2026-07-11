Teška prometna nesreća u Slavoniji: Poginuo muškarac

"Čuli smo strašan prasak koji nas je probudio. Izašli smo iz kuće i zatekli teško oštećen automobil izvan ceste. Pokušali smo pomoći vozaču i izvući ga iz vozila, ali nismo uspjeli. Ubrzo su stigli i drugi prolaznici, a potom vatrogasci i ekipa Hitne medicinske pomoći. Nažalost, vozaču nije bilo spasa. Nije davao znakove života i pretpostavljamo da je od siline udara preminuo na mjestu", ispričali su svjedoci za Požega.eu.