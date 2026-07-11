između Požege i Pakraca
Teška prometna nesreća u Slavoniji: Poginuo muškarac
Do nesreće je došlo između Požege i Pakraca, u mjestu Kunjik kada je vozač automobila sletio s ceste.
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U nesreći je poginuo muškarac koji je automobilom daruvarskih registarskih oznaka vozio iz smjera Požege prema Pakracu.
Na mjesto nesreće stigle su sve hitne službe, a u intervenciji su sudjelovali i vatrogasci DVD-a Brestovac, koji su objavili fotografije smrskanog automobila.
Mještani koji su prvi priskočili u pomoć ispričali su kako ih je probudio snažan udarac.
"Čuli smo strašan prasak koji nas je probudio. Izašli smo iz kuće i zatekli teško oštećen automobil izvan ceste. Pokušali smo pomoći vozaču i izvući ga iz vozila, ali nismo uspjeli. Ubrzo su stigli i drugi prolaznici, a potom vatrogasci i ekipa Hitne medicinske pomoći. Nažalost, vozaču nije bilo spasa. Nije davao znakove života i pretpostavljamo da je od siline udara preminuo na mjestu", ispričali su svjedoci za Požega.eu.
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