Kako se oblikuje cijena goriva i tko zapravo zarađuje na svakoj litri?

To se jasno pokazalo nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca, uskog pomorskog prolaza između Irana i Omana kroz koji prolazi otprilike petina svjetske nafte. Kada je taj prolaz postao nesiguran, cijena sirove nafte porasla je za gotovo četrdeset posto u samo nekoliko mjeseci, dok je cijena goriva na pumpama rasla znatno sporije, otprilike upola manjim tempom. Trošarine i drugi fiksni troškovi tako djeluju kao svojevrsni amortizer za vozače, jer se skok cijene sirovine ne prenosi automatski izravno na cijenu litre. Sličan se scenarij dogodio i nakon ruske invazije na Ukrajinu, kada je sigurnost prerade i transporta nafte u Europi bila ozbiljno dovedena u pitanje.