Obala Lazareta
FOTO / Požar u centru Splita: Zapalio se ugostiteljski objekt na Rivi
U petak navečer nešto prije 21.30 sati na Obali Lazareta na splitskoj Rivi planuo je požar u restoranu Roof kojeg su gasili djelatnici Javne vatrogasne postrojbe (JVP) grada Splita i Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Split.
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Kako se doznaje u Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split, dojava o požaru je zaprimljena nešto prije 21.21 sati. Vatra je buknula u kuhinji restorana smještenog na samom vrhu Rive u prostoru nekadašnje Turističke palače zbog čega je dobar dio središta grada bio obavijen gustim dimom.
"Zvučalo je kao da je nešto eksplodiralo", kaže svjedok za Dalmaciju Danas.
Na Rivi se u to vrijeme nalazilo puno turista koji su promatrali borbu vatrogasaca sa vatrom, a neki od njih su kazali da su prije vatre čuli eksploziju. U gradu se osjeća i teški miris paljevine.
Na terenu je 13 vatrogasaca sa četiri vozila.
Još se ne zna pravi uzrok požara, no, kako se očekuje, nakon što bude ugašen ujutro bi se na mjestu događaja trebao obaviti očevid koji će pokazati što je točno izazvalo požar.
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