promet je prekinut
Teški sudar na A4, dignut helikopter Hitne pomoći
Teška prometna nesreća dogodila se na autocesti A4 Goričan - Zagreb, između čvora Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba.
Na autocesti je totalni zastoji, promet je prekinut. U jednom trenutku aktivirao se hitni koridor kojim su projurili vatrogasci.
Kako net.hr. doznaje do nesreće je došlo nešto prije 17 sati, dva kilometara prije skretanja za Popovec. Na mjesto događaja sletio je helikopter Hitne pomoći, a stigla su i četiri vatrogasna vozila.
U nesreći je sudjelovao barem jedno osobno vozilo te motocikl. Djelatnici Hitne pomoći na licu mjesta pružali su pomoć.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
