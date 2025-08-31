Oglas

promet je prekinut

Teški sudar na A4, dignut helikopter Hitne pomoći

author
N1 Info
|
31. kol. 2025. 18:13
PXL_251024_122867571
Luka Batelic/PIXSELL

Teška prometna nesreća dogodila se na autocesti A4 Goričan - Zagreb, između čvora Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba.

Oglas

Na autocesti je totalni zastoji, promet je prekinut. U jednom trenutku aktivirao se hitni koridor kojim su projurili vatrogasci.

Kako net.hr. doznaje do nesreće je došlo nešto prije 17 sati, dva kilometara prije skretanja za Popovec. Na mjesto događaja sletio je helikopter Hitne pomoći, a stigla su i četiri vatrogasna vozila.

U nesreći je sudjelovao barem jedno osobno vozilo te motocikl. Djelatnici Hitne pomoći na licu mjesta pružali su pomoć.

Teme
autocesta A4 prometna nereća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ