Je li ovo početak "stoljeća poniženja" za Europu?

"Plaćamo cijenu jer smo ignorirali uzbunu koju smo dobili tijekom prve Trumpove administracije i ponovno smo zaspali. Nadam se da to sada nećemo učiniti “, rekla je Sabine Weyand, glavna direktorica Europske komisije za trgovinu, na panelu na Europskom forumu Alpbach u ponedjeljak, prije nego što je Trump ponovno zaprijetio novim tarifama.