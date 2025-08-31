Je li ovo početak "stoljeća poniženja" za Europu?

Dvjesto godina nakon što su britanski imperijalisti prisilili Kinu da potpiše ponižavajući ugovor i otvori svoje tržište opijumu, Europska unija suočava se s vlastitim "stoljećem poniženja". Pritisak Donalda Trumpa na EU kroz neuravnoteženi trgovinski sporazum i prijetnje carinama otkrivaju koliko je Europa danas ovisna o američkoj vojnoj i tehnološkoj moći, dok analitičari upozoravaju da se blok suočava s dubokim strateškim slabostima, piše Politico.
Nakon poraza od Britanaca u Prvom opijumskom ratu, dinastija Qing potpisala je 1842. godine ugovor kojim je Kina osuđena na više od sto godina stranog ugnjetavanja i kolonijalne kontrole trgovinske politike.
Bio je to prvi u nizu takozvanih "neravnopravnih sporazuma“, u kojima je tadašnja vojna i tehnološki dominantna sila nametnula jednostrane uvjete kako bi smanjila ogroman trgovinski deficit.
Zvuči poznato? Gotovo dva stoljeća kasnije, EU tek počinje shvaćati kako to izgleda.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen prošli je mjesec požurila u Trumpov golf resort u Turnberryju u Škotskoj kako bi finalizirala vrlo neravnomjeran trgovinski sporazum, što je izazvalo zabrinutost među političarima i analitičarima da je Europa izgubila utjecaj koji je nekoć imala kao vodeća globalna trgovinska sila.
Kritičari Von der Leyen brzo su ustvrdili da je prihvaćanje Trumpove 15-postotne carine na većinu europskih proizvoda čin "pokornosti", "jasan politički poraz EU-a" i "ideološka i moralna kapitulacija".
Ako je očekivala da će to držati američkog predsjednika na distanci, bila je brutalno razočarana. Dok se tinta na trgovinskom sporazumu jedva osušila, Trump je u ponedjeljak zaprijetio EU novim tarifama zbog digitalnih propisa koji bi pogodili američke tehnološke divove . Ako EU ne popusti, Sjedinjene Države će prestati izvoziti vitalnu tehnologiju mikročipova, upozorio je.
Njegova prijetnja stigla je manje od tjedan dana nakon što je Bruxelles povjerovao da je primio pismeno jamstvo Washingtona da su njegov digitalni pravni okvir i suverenitet sigurni.
Trump može iskoristiti ovu prisilnu prednost jer, baš kao i britanski imperijalisti 19. stoljeća , posjeduje vojnu i tehnološku moć te dobro zna da njegov europski kolega znatno zaostaje u oba sektora. Zna da se Europa ne želi suočiti s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom bez američke vojne podrške i da ne može funkcionirati bez američke čip tehnologije, pa vjeruje da može diktirati trgovinsku agendu.
Europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič prošli je mjesec snažno implicirao da je sporazum sa SAD-om odraz strateške slabosti Europe i njezine potrebe za američkom podrškom. "Nije riječ samo o trgovini: radi se o sigurnosti, radi se o Ukrajini, radi se o trenutnoj geopolitičkoj nestabilnosti “, objasnio je.
Trgovinski sporazum je "izravna posljedica sigurnosnih slabosti Europe, činjenice da ne može osigurati vlastitu vojnu sigurnost i da nije ulagala u vlastitu sigurnost 20 godina “, rekao je Thorsten Benner, direktor Instituta za globalnu javnu politiku u Berlinu, također ističući neuspjehe u ulaganju u „tehnološku snagu“ i jačanje jedinstvenog tržišta.
Kao što je kinesko vodstvo godinama ignoriralo upozorenja, tako je i Europa ignorirala znakove upozorenja.
"Plaćamo cijenu jer smo ignorirali uzbunu koju smo dobili tijekom prve Trumpove administracije i ponovno smo zaspali. Nadam se da to sada nećemo učiniti “, rekla je Sabine Weyand, glavna direktorica Europske komisije za trgovinu, na panelu na Europskom forumu Alpbach u ponedjeljak, prije nego što je Trump ponovno zaprijetio novim tarifama.
Jasno je da Trumpova nestabilna tarifna igra nije završena i da će se blok od 27 zemalja ove jeseni suočiti s daljnjim političkim uvredama i neravnomjernim ishodima pregovora. Kako bi spriječio da poniženje postane trajno, EU se suočava s ogromnim zadatkom smanjenja svoje ovisnosti o SAD-u - u obrani, tehnologiji i financijama, piše Politico.
Turbulencija pred nama
Napadom u ponedjeljak, Trump je pokazao malo poštovanja prema želji EU-a da iz neobvezujuće zajedničke izjave izbjegne osjetljiva pitanja. Neodređenost teksta od četiri stranice ostavlja prostora za nove zahtjeve ili prijetnje odmazdom ako EU ne ispuni svoj dio dogovora.
Daljnje poniženje moglo bi uslijediti dok strane pokušavaju dogovoriti detalje, od sustava carinskih kvota za čelik i aluminij do izuzeća za određene sektore, o kojima se još treba dogovoriti.
"Ovaj je sporazum toliko nejasan da postoje mnoge točke gdje sukobi mogu lako eskalirati i biti iskorišteni kao opravdanje zašto se drugi dijelovi neće provesti “, rekao je Niclas Poitiers, istraživač u think-tanku Bruegel.
Na pitanje što bi se dogodilo ako EU ne ispuni svoje obećanje o ulaganju 600 milijardi dolara u SAD, Trump je ranije ovog mjeseca rekao: " Pa, onda plaćaju 35 posto carina ."
EU je svjesna ove opasnosti. Europska komisija tvrdi da brojka od 600 milijardi dolara samo odražava široke namjere korporativnog sektora koje birokrati u Bruxellesu ne mogu provesti.
Ali Trump bi to obećanje mogao iskoristiti kao izgovor za uvođenje viših carina.
"Očekujemo daljnje turbulencije “, rekao je visoki dužnosnik EU-a, govoreći pod uvjetom anonimnosti. "Ali smatramo da imamo vrlo jasnu policu osiguranja .“
Prihvaćanjem sporazuma, predstavljenog kao "manje loša" opcija nakon Trumpovih carinskih prijetnji, Bruxelles je pokazao da ucjena djeluje .
Peking će s interesom pratiti razvoj situacije , baš kao što su odnosi EU-a i Kine dosegli novu nisku razinu, a kineska dominacija nad mineralima potrebnim Zapadu za njegove zelene, digitalne i obrambene ambicije daje Pekingu ogromnu geopolitičku prednost.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare