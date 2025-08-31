Otkriveni poražavajući podaci o poznatim lijekovima: "Nemaju nikakvu korist..."

Ova skupina lijekova desetljećima služi kao jedna od prvih linija liječenja nakon srčanog udara.
Skupina lijekova naziva beta-blokatori, koji se desetljećima koriste za liječenje širokog spektra kardiovaskularnih problema, ne donose nikakvu korist za dio pacijenata te mogu pridonijeti većem riziku od hospitalizacije i smrti kod dijela žena, ali ne i kod muškaraca, pokazalo je novo istraživanje.
"Ovi će rezultati preoblikovati sve međunarodne kliničke smjernice o uporabi beta-blokatora kod muškaraca i žena te bi trebali potaknuti spolno specifičan pristup liječenju kardiovaskularnih bolesti", rekao je glavni autor studije dr. Valentin Fuster, generalni direktor Nacionalnog centra za kardiovaskularna istraživanja u Madridu, prenosiDnevnik.hr.
Žene s manjim oštećenjem srca koje su nakon srčanog udara liječene beta-blokatorima imale su značajno veću vjerojatnost za novim srčanim udarom ili hospitalizacijom zbog zatajenja srca, i gotovo tri puta veću vjerojatnost za smrtnim ishodom u usporedbi sa ženama koje nisu dobile lijek, pokazala je studija.
"Spol ima velike veze s tim kako ljudi reagiraju na lijekove. U mnogim slučajevima žene imaju manja srca. Osjetljivije su na lijekove za krvni tlak. Nešto od toga može imati veze s veličinom, a nešto s drugim čimbenicima koje još nismo u potpunosti razumjeli", objasnio je kardiolog Andrew Freeman.
Budući da su se rana istraživanja srca fokusirala na muškarce, medicinskoj je znanosti trebalo godinama da otkrije kako se srčane bolesti drugačije manifestiraju kod žena.
"Nismo pronašli nikakvu korist u primjeni beta-blokatora kod muškaraca ili žena s očuvanom funkcijom srca nakon srčanog udara, unatoč tome što je to standard skrbi već nekih 40 godina", nadodao je Fuster.
Rezultati studije objavljeni su u časopisu The New England Journal of Medicine i predstavljeni na Kongresu Europskog kardiološkog društva.
