zbog romobila
Teško ozlijeđen maloljetnik u Zagrebu: Napala ga dvojica mladića
N1 Info
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10. kol. 2026. 13:20
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Jučer oko 13.20 sati na Trnju, na Starotrnjanskoj ulici, dvojica nepoznatih mlađih počinitelja uporabom tjelesne snage napala su maloljetnika te mu otuđila romobil, izvijestila je policija.
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Oštećeni je u događaju ozlijeđen.
Liječnička pomoć mu je pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
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