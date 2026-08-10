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zbog romobila

Teško ozlijeđen maloljetnik u Zagrebu: Napala ga dvojica mladića

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10. kol. 2026. 13:20
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23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Jučer oko 13.20 sati na Trnju, na Starotrnjanskoj ulici, dvojica nepoznatih mlađih počinitelja uporabom tjelesne snage napala su maloljetnika te mu otuđila romobil, izvijestila je policija.

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Oštećeni je u događaju ozlijeđen.

Liječnička pomoć mu je pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

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Teme
zagreb napad policija

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