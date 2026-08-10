NOVI ORUŽANI NAPAD
Bivši zastupnik ubio lokalnog dužnosnika na Tajlandu
Naoružani napadač ubio je u ponedjeljak tajlandskog dužnosnika u uredu lokalne vlade na periferiji glavnog grada Bangkoka, priopćile su vlasti, nekoliko dana nakon što je pucnjava u školi u istoj pokrajini ponovno potaknula raspravu o kontroli oružja.
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Osumnjičeni napadač, bivši zastupnik Chalong Riewrang, pucao je na predsjednika pokrajinske uprave u Nonthaburiju zbog neslaganja oko posuđenog novca.
Vozač pokrajinskog dužnosnika također je ranjen, ali nije u kritičnom stanju. Policija nije dala nikakve informacije o tome je li ubijeni dužnosnik bio naoružan.
Dužnosnik je preminuo od zadobivenih rana u bolnici Phra Nang Klao. Dok je bio u policijskom pritvoru, Chalong je rekao da je otišao suočiti se sa žrtvom zbog dugotrajnog spora, ali da je potonja odbila razgovarati o tome.
U zemlji se prošloga petka dogodila pucnjava 14-godišnjeg dječaka - prvo u njegovom domu, a zatim u školi Debsirin Nonthaburi - u kojem je devet osoba poginulo, uključujući napadača, a preko 20 je ranjeno. Riječ je o najsmrtonosnijoj masovnoj pucnjavi u zemlji u gotovo četiri godine.
Tajlandska djeca vratila su se u svoje učionice u ponedjeljak, neka su prošla kroz detektore metala i druge provjere, dok je premijer Anutin Charnvirakul ponovio svoju namjeru da pooštri kontrolu oružja.
Tajlandsko Ministarstvo obrazovanja izjavilo je da će u sljedeća tri mjeseca razviti nove protokole sigurnosti u školama, uključujući provjere mentalnog zdravlja, vježbe reagiranja u hitnim slučajevima, mjere za borbu protiv nasilja i poboljšano otkrivanje oružja i drugih zabranjenih predmeta.
Tajlandski premijer Anutin također je naredio strožu provedbu zakona protiv osoba koje nose oružje u javnosti i rekao da će policija postaviti kontrolne točke kao dio akcije, koja će uključivati pooštravanje kontrola posjedovanja, nošenja i upotrebe vatrenog oružja.
Tajland je imao procijenjenih 10,3 milijuna komada vatrenog oružja u civilnom posjedu, prema procjeni Small Arms Survey iz 2017. To je otprilike 15 komada oružja na 100 stanovnika te ujedno i najveća stopa u jugoistočnoj Aziji.
Trenutni režim izdavanja dozvola u zemlji ne uključuje provjeru mentalnog zdravlja, dopušta osobama mlađim od 20 godina da drže oružje i ne zahtijeva periodične ponovne procjene za nositelje dozvola, prema riječima stručnjaka.
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