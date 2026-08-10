NASTUPA KRIZA
Zbog suše prijete ograničenja struje u BiH: "Rezovi će biti drastični"
Bosni i Hercegovini prijete ograničenja isporuke električne energije zbog suše, ali i višegodišnjeg odlaganja energetske tranzicije te nedovoljnog ulaganja u nove proizvodne kapacitete, upozorio je u ponedjeljak energetski stručnjak i bivši premijer Federacije BiH Edhem Bičakčić.
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Bičakčić je za N1 BiH rekao da klimatske promjene donose sve dulja sušna razdoblja, požare, ekstremne oborine i poplave, što izravno utječe i na energetsku sigurnost. Prema njegovim riječima BiH se i dalje u velikoj mjeri oslanja na termoelektrane, iako se članstvom u Energetskoj zajednici još 2006. obvezala slijediti europske energetske politike.
"Ali to ne slijedimo i nismo ušli u tranziciju koja je nužna da bismo to prebrodili. Zbog toga će kod nas rezovi biti drastični", upozorio je Bičakčić.
Prema podacima Državnog regulacijskog povjerenstva za električnu energiju (DERK), više od polovice električne energije u BiH i dalje dolazi iz termoelektrana. Obnovljivi izvori zajedno daju oko 45,4 posto ukupne proizvodnje od čega se najveći dio odnosi na hidreoelektrane, zatim solarne i vjetroelektrane.
'Akumulacije naglo prazne, jasno je da nastupa kriza'
Bičakčić upozorava kako potrošnja električne energije raste zbog sve većeg broja klimatizacijskih uređaja, toplinskih crpki i drugih uređaja na električni pogon, dok novih proizvodnih kapaciteta nema dovoljno.
Ovogodišnja povoljna hidrologija pomogla je održavanju akumulacija, no Bičakčić upozorava da bi dugotrajna suša mogla brzo promijeniti stanje.
"Kada vidite da se akumulacije naglo prazne, jasno je da nastupa kriza. Kada ih iscrpimo, sljedeća su mjera ograničenja isporuke električne energije", istaknuo je.
Bičakčić smatra da je BiH zapustila proizvodnju ugljena prije nego što je osigurala odgovarajuće zamjenske izvore energije. Naglasio je da to ne znači odustajanje od energetske tranzicije, nego postupno gašenje postojećih kapaciteta tek nakon izgradnje novih.
Dodatni pritisak stvara europski Mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama CBAM, čija je puna primjena počela početkom 2026. godine. BiH zbog toga mora uvesti sustav naplate emisija ugljikova dioksida, uspostaviti organizirano tržište električne energije i omogućiti certificiranje energije proizvedene iz obnovljivih izvora.
"Jedina smo zemlja koja nije uspostavila burzuelektrične energije. Potrebna nam je i agencija koja će certificirati zelenu energiju", upozorio je Bičakčić.
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