Zbog suše prijete ograničenja struje u BiH: "Rezovi će biti drastični"

Bičakčić je za N1 BiH rekao da klimatske promjene donose sve dulja sušna razdoblja, požare, ekstremne oborine i poplave, što izravno utječe i na energetsku sigurnost. Prema njegovim riječima BiH se i dalje u velikoj mjeri oslanja na termoelektrane, iako se članstvom u Energetskoj zajednici još 2006. obvezala slijediti europske energetske politike.