Objavljeni novi podaci o nezaposlenima

Tijekom srpnja u evidenciju nezaposlenih prijavljene je ukupno 12.949 novih osoba, što je 5,7 posto manje nego u srpnju lani. Pritom je 9.117 osoba došla iz radnog odnosa, što je 70,4 posto njih. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 1.979 osoba iz redovitoga školovanja (15,3 posto) te 1.853 osoba iz neaktivnosti (14,3 posto).