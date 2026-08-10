U BiH stiže novi američki veleposlanik

Carl de Souza /AFP

Umirovljeni general marinaca Ronald Johnson dobio je suglasnost u Senatu SAD-a za preuzimanje dužnosti novog veleposlanika te zemlje u Bosni i Hercegovini, a službena obavijest o tome stigla je u Sarajevo i sada se još očekuje samo izdavanje agremana kako bi on stupio na tu poziciju, potvrdili su dužnosnici iz BiH.

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Očekivani dolazak novog američkog veleposlanika odmah su pozdravili članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.

Cvijanović je pri tom naznačila kako želi da Johnson što prije preuzme dužnost, iako je njen stranački šef Milorad Dodik ranije kazao kako bi bilo najbolje da SAD uopće nema veleposlanika u Sarajevu odnosno da se BiH "pokriva" iz Beograda ili Zagreba.

Johnson je umirovljeni general bez diplomatskog iskustva | ANNA MONEYMAKER/AFP

Kazala je kako je odmah po dospjeću obavijesti o Johnsonovoj potvrdi u Senatu zatražila da se hitno zakaže sjednica državnog vrha i na njoj odobri agreman za Johnsona.

"Sada čekamo kada će (predsjedatelj Predsjedništva BiH Denis Bećirović) zakazati sjednicu", kazala je Cvijanović za list "Glas Srpske"

Šef bosanskohercegovačke diplomacije Konaković odmah je počeo hvaliti Johnsona. "Zadovoljni smo i sretni ovakvim rješenjem", kazao je Konaković za podcast Politbiro.

'Ovo imenovanje potvrđuje da smo mi za SAD i dalje zainteresirani'

Njegova je ocjena kako je dobro to što je Johnson profesionalni vojnik pa očekuje kako će zbog tog iskustva biti posebice zainteresiran za potencijale vojne industrije u BiH što bi moglo otvoriti put novim investicijama.

"To (imenovanje) potvrđuje da smo mi za SAD i dalje interesantni", kazao je Konaković.

SAD nema veleposlanika u BiH od početka 2025. kada je istekao mandat Michaelu Murphyju, profesionalnom diplomatu imenovanom u razdoblju administracije predsjednika Joea Bidena.

Od tada veleposlanstvo vodi otpravnik poslova John Ginkel koji se posebice angažirao na realizaciji projekta plinovoda "Južna interkonkecija" a taj je posao povjeren tvrtki AAFS Infrastructure and Energy koja slovi za blisku sadašnjoj američkoj administraciji.

Johnson je prvi veleposlanik SAD-a u BiH bez profesionalnog diplomatskog iskustva

Johnson, koji će biti prvi veleposlanik SAD-a u BiH bez profesionalnog diplomatskog iskustva i na temelju nominacije administracije Donalda Trumpa, također slovi za osobu iz kruga lojalista sadašnjeg američkog predsjednika.

Vojnu karijeru započeo je 1980. godine prošavši cijeli niz zapovjednih dužnosti a sudjelovao je u vojnim operacijama u inozemstvu te u mirovnim misijama UN-a.

Od umirovljenja prije 16 godina vodi konzultanstsku tvrtku Mares Associates LLC koja je, kako se navodi u njegovoj službenoj biografiji, specijalizirana za međunarodnu sigurnosnu suradnju, modernizaciju obrane i strateške savjetodavne usluge.