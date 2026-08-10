Opasni otpad u Gospiću
Milanović: Pozivam Vladu da odmah djeluje i zaštiti zdravlje ljudi u Lici i budućnost ličke zemlje!
Nakon što je USKOK objavio rezultate provedenog vještačenja zaštite okoliša u Gospiću u predmetu nezakonitog odlaganja otpada, u kojem je osumnjičen bračni par Šincek, a koje pokazuje da je to područje zagađeno, oglasio se i predsjednik Republike Zoran Milanović.
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"Nezakonito, štoviše kriminalno odlaganje opasnog otpada u Lici, u okolici Gospića, mora se početi hitno sanirati. Vlada RH se više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i jer prijeti trajno zagađenje prostora. Prošlo je previše vremena od kada je otkriveno kako se javno dobro, lička zemlja, truje opasnim otpadom iz zemalja Europske unije i beskrupulozno koristi za privatne interese i zaradu, a sve to čini se događalo se uz pomoć sada rashodovanog glavnog državnog inspektora."
"Još nitko nije odgovarao za ovaj ekocid"
"Još nitko nije odgovarao za ovaj, evidentno je, ekocid: ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, niti državne institucije koje su morale spriječiti to, a nisu. Lika, ali i Hrvatska, moraju dobiti odgovor: zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada i zašto su nadležne državne institucije to šutke dopuštale? I, najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja Vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti, pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnost ličke zemlje", napisao je Zoran Milanović na Facebooku.
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