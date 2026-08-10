Milanović: Pozivam Vladu da odmah djeluje i zaštiti zdravlje ljudi u Lici i budućnost ličke zemlje!

"Još nitko nije odgovarao za ovaj, evidentno je, ekocid: ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, niti državne institucije koje su morale spriječiti to, a nisu. Lika, ali i Hrvatska, moraju dobiti odgovor: zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada i zašto su nadležne državne institucije to šutke dopuštale? I, najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja Vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti, pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnost ličke zemlje", napisao je Zoran Milanović na Facebooku.