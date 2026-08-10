Zmajlović: Hrvatska je postala meka za eko kriminal u cijeloj Europi

''Postavljam pitanje gospodinu Plenkoviću kako to da je Hrvatska postala meka za eko kriminal u cijeloj Europi? Ovakvi slučajevi su poznati samo u državama u kojima su loši propisi, nadzor gotovo nikakav, a ako vas se ulovi, svejedno ćete izvući novac i pitanje je da li ćete za to odgovarati'', kazao je.