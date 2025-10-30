PUZ
Teško ozlijeđena 82-godišnjakinja, pod istragom član obitelji
Zagrebačka policija istražuje 87-godišnjaka zbog sumnje da su teške ozljede 82-godišnje žene u Markuševcu nastale kao posljedica kaznenog djela, priopćila je u četvrtak Policijska uprava zagrebačka.
Oglas
Policijski službenici su jutros oko 5 sati zaprimili dojavu da je 82-godišnja žena, s kućne adrese na području Markuševca, prevezena kolima hitne pomoći u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede.
Zbog sumnje u kazneno djelo policija je pokrenula kriminalističko istraživanje nad 87-godišnjim članom obitelji, a sve okolnosti događaja i točne okolnosti nastanka ozljeda još se utvrđuju.
Policija navodi da je istraživanje u intenzivnoj fazi te da će više informacija biti poznato nakon njegova dovršetka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas