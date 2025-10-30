Oglas

PUZ

Teško ozlijeđena 82-godišnjakinja, pod istragom član obitelji

author
Hina
|
30. lis. 2025. 19:42
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Zagrebačka policija istražuje 87-godišnjaka zbog sumnje da su teške ozljede 82-godišnje žene u Markuševcu nastale kao posljedica kaznenog djela, priopćila je u četvrtak Policijska uprava zagrebačka.

Oglas

Policijski službenici su jutros oko 5 sati zaprimili dojavu da je 82-godišnja žena, s kućne adrese na području Markuševca, prevezena kolima hitne pomoći u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede. 

Zbog sumnje u kazneno djelo policija je pokrenula kriminalističko istraživanje nad 87-godišnjim članom obitelji, a sve okolnosti događaja i točne okolnosti nastanka ozljeda još se utvrđuju.

Policija navodi da je istraživanje u intenzivnoj fazi te da će više informacija biti poznato nakon njegova dovršetka.

Teme
Markuševec PUZ kriminalističko istraživanje obiteljsko nasilje policijska uprava zagrebačka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ