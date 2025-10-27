Policija najavila veliku akciju u prometu: Sudjelovat će maksimalan broj službenika, dižu i dronove

Akcija obuhvaća i kontrolu brzine te vožnje pod utjecajem alkohola i droga.
S ciljem povećanja sigurnosti prometa na cestama i smanjenja posljedica prometnih nesreća, u srijedu, 29. listopada 2025. godine, od 10 do 16 sati, na području cijele Republike Hrvatske provest će se preventivno - represivna akcija nadzora prometa.
U akciji će sudjelovati maksimalan broj policijskih službenika, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući i bespilotne letjelice (dronovi) kojima će upravljati posebno osposobljeni policijski službenici.
Tijekom akcije policija će posebnu pozornost usmjeriti na sankcioniranje: nepropisne brzine, vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, nekorištenja sigurnosnog pojasa i dječje sjedalice, nepropisne uporabe mobitela.
Nadzor će biti usmjeren i na vozače mopeda i motocikla
Pomoću dronova, između ostalog, utvrđivat će se i prekršaji poput: nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisne uporabe mobitela, prolaska kroz crveno svjetlo, nepropisnog pretjecanja, nepoštivanja prometnih znakova i dr.
Od početka godine u prometnim nesrećama smrtno su stradale 228 osobe, što je 24 osobe više nego u istom razdoblju prošle godine (porast od 11,8 posto).
Stoga, MUP poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih propisa - kako bi se zaštitio svaki život na našim cestama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
