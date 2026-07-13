Treće večeri Ultre zbog droge sankcionirano gotovo sto osoba

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Iako je posljednja večer Ultra Europe festivala na Parku mladeži protekla bez incidenata te nije bilo značajnijih sigurnosnih događaja, splitska je policija 93 osobe sankcionirala zbog droge, a pet ih je dobilo kaznenu prijavu.

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Zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama policija je kriminalistički obradila pet osoba od čega je jedan strani državljanin.

Uz to je sankcionirala 93 osobe zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga.

Dvanaest osoba je sankcionirano zbog prekršaja iz ostalih zakona, kazali su u policiji.