objavila policija
Treće večeri Ultre zbog droge sankcionirano gotovo sto osoba
Iako je posljednja večer Ultra Europe festivala na Parku mladeži protekla bez incidenata te nije bilo značajnijih sigurnosnih događaja, splitska je policija 93 osobe sankcionirala zbog droge, a pet ih je dobilo kaznenu prijavu.
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Zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama policija je kriminalistički obradila pet osoba od čega je jedan strani državljanin.
Uz to je sankcionirala 93 osobe zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga.
Dvanaest osoba je sankcionirano zbog prekršaja iz ostalih zakona, kazali su u policiji.
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