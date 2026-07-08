Tijela u stanu: Smrt dvije osobe u Osijeku nije posljedica zločina

David Jerkovic/PIXSELL/Ilustracija

Smrt dvije osobe, čija su mrtva tijela u utorak pronađena u dvorišnom stanu u Osijeku, nije nastupila kao posljedica kaznenih djela, izvijestila je u srijedu osječko-baranjska Policijska uprava.

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Nakon zaprimljene dojave na mjestu događaja, u dvorišnom stanu u središtu Osijeka, obavljen je očevid, kojim je rukovodio zamjenik osječkog županijskog državnog odvjetnika,

Poslije provedenog očevida naložena je obdukcija pronađenih tijela, koja je obavljena na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu osječkog Kliničkog bolničkog centra.

Obdukcijom je otklonjena sumnja da je smrt dvije osobe nastupila kao posljedica kaznenih djela, ističu u osječko-baranjskoj policiji.