Jedna od najrjeđih vrsta morskih sisavaca snimljena u Jadranu: "Nisam mogao vjerovati svojim očima"

"Primijetili smo da se nešto miče u daljini. Nekoliko sekundi kasnije shvatili smo da je riječ o sredozemnoj medvjedici koja je mirno plivala Jadranskim morem. Držali smo razmak i samo je promatrali dok je nestajala u plavetnilu... Po povratku na brod samo smo o tome razgovarali", rekao je Beier.