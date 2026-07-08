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rijedak prizor

Jedna od najrjeđih vrsta morskih sisavaca snimljena u Jadranu: "Nisam mogao vjerovati svojim očima"

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Nova.rs
|
08. srp. 2026. 11:41
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Sredozemna medvjedica u Jadranskom moru
Dusko Marusic/PIXSELL

Ronilac Martin Beier zabilježio je susret sa sredozemnom medvjedicom, jednom od najugroženijih vrsta morskih sisavaca na svijetu.

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"Nisam mogao vjerovati svojim očima. Osjećam se istinski blagoslovljeno što sam doživio ovakav susret. Kvaliteta snimke nije savršena, ali i samo viđenje ove životinje iznimno je rijetko", napisao je uz objavljenu snimku.

Navodno je nastala tijekom zarona kod otoka Sveti Nikola u blizini Budve, ispred podvodne špilje koju ova vrsta koristi kao sklonište.

"Primijetili smo da se nešto miče u daljini. Nekoliko sekundi kasnije shvatili smo da je riječ o sredozemnoj medvjedici koja je mirno plivala Jadranskim morem. Držali smo razmak i samo je promatrali dok je nestajala u plavetnilu... Po povratku na brod samo smo o tome razgovarali", rekao je Beier.

Sredozemna medvjedica rijetka je i strogo zaštićena vrsta morskog sisavca, koja je svrstana u kategoriju ranjivih vrsta. U Crnoj Gori posljednjih je godina u Jadranu zabilježena tek nekoliko puta, pa je svaki susret s njom od velikog značaja za praćenje populacije.

"Iz Instituta za biologiju mora apeliraju na posade plovila da, ako uoče sredozemnu medvjedicu, prilagode brzinu plovidbe, ne približavaju joj se i ne uznemiravaju je, nego da je promatraju i snimaju sa sigurne udaljenosti."

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Teme
budva sredozemna medvjednica

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