IDENTITET NEPOZNAT
Tijelo muškarca pronađeno na ušću Kupe u Savu, policija objavila prve informacije
N1 Info
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09. kol. 2026. 09:12
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Tijelo zasad nepoznatog muškarca pronađeno je u subotu poslijepodne na području Siska, na ušću Kupe u Savu, izvijestila je sisačko-moslavačka policija.
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Policijski službenici obavili su očevid na mjestu pronalaska tijela, a prema prvim informacijama nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt.
Tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Sisku, gdje će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.
Policija zasad nije objavila identitet preminulog muškarca.
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