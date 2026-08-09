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IDENTITET NEPOZNAT

Tijelo muškarca pronađeno na ušću Kupe u Savu, policija objavila prve informacije

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N1 Info
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09. kol. 2026. 09:12
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PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Tijelo zasad nepoznatog muškarca pronađeno je u subotu poslijepodne na području Siska, na ušću Kupe u Savu, izvijestila je sisačko-moslavačka policija.

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Policijski službenici obavili su očevid na mjestu pronalaska tijela, a prema prvim informacijama nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na nasilnu smrt.

Tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Sisku, gdje će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Policija zasad nije objavila identitet preminulog muškarca.

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kupa pronalazak tijela sava sisak

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