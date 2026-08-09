MOGUĆI PRIJEVREMENI IZBORI
VIDEO / Kaos u kosovskoj Skupštini: Kurtija gađala jajima, sjednica prekinuta
Konstituirajuća sjednica Skupštine Kosova prekinuta je nakon incidenta u kojem je zastupnica Alijanse za budućnost Kosova (AAK) Time Kadrijaj jajima gađala čelnika Samoopredjeljenja Albina Kurtija.
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Nakon što su 7. lipnja objavljeni rezultati prijevremenih parlamentarnih izbora, kosovski parlament sastao se kako bi izabrao novog predsjednika Skupštine i njegove zamjenike.
Kurti, čelnik Pokreta Samoopredjeljenje (Vetevendosje), koji je osvojio najviše glasova na izborima, u govoru je rekao da su u tijeku koalicijski pregovori s drugim političkim strankama o formiranju institucija.
Njegova odluka da zasad ne predloži kandidata za novog predsjednika parlamenta te zatraži dodatno vrijeme za razgovore izazvala je kritike drugih političkih stranaka. One tvrde da Kurti postupa protivno Ustavu.
Zbog napetosti prekinuta sjednica
Nakon što je Kurti završio govor, zastupnica AAK-a Time Kadrijaj prišla mu je i u znak prosvjeda iz torbe izvadila jaja te ih bacila prema njemu.
Nakon incidenta među zastupnicima je nakratko došlo do napetosti, a sjednica na kojoj se trebao birati predsjednik Skupštine odgođena je, javlja N1 BiH.
Kurti je nakon incidenta poručio da je, ako je ovakav prosvjed "cijena koju treba platiti za mogućnost razgovora s drugim strankama“, spreman platiti tu cijenu.
Opći izbori na Kosovu održani su 9. veljače 2025., a prijevremeni 28. prosinca iste godine. Vlada predvođena Albinom Kurtijem dobila je povjerenje Skupštine 11. veljače.
Mogući prijevremeni parlamentarni izbori
Bivša predsjednica Kosova Vjosa Osmani 4. travnja privremeno je prenijela predsjedničke ovlasti na predsjedavajuću Skupštine Kosova Albulenu Haxhiu, nakon isteka svog petogodišnjeg mandata.
Kosovski parlament raspušten je 29. travnja jer zastupnici nisu uspjeli izabrati novog predsjednika u ustavnom roku, što je dovelo do novih prijevremenih izbora 7. lipnja.
Ako parlament ponovno ne uspije izabrati novog predsjednika, Kosovo bi se moglo suočiti s još jednim prijevremenim parlamentarnim izborima.
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