OČEVID TRAJE
Uzrok nesreće i dalje nepoznat: Među 25 ozlijeđenih u sudaru vlakova su strojovođe i kondukter
U sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara ozlijeđeno je ukupno 25 osoba, među kojima su dvojica strojovođa i kondukter, izvijestila je koprivničko-križevačka policija nakon obavljenog očevida.
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Nesreća se dogodila u subotu, 8. kolovoza, oko 10 sati na željezničkoj pruzi Sveti Ivan Žabno – Gradec, nedaleko od Škrinjara.
Putničkim vlakom upravljao je 61-godišnji strojovođa, koji se kretao iz smjera Gradeca prema Svetom Ivanu Žabnu, dok je teretnim vlakom upravljao 20-godišnji strojovođa koji je dolazio iz suprotnog smjera.
U nesreći je ozlijeđeno 25 osoba, među kojima su oba strojovođe te 43-godišnji kondukter. Ozlijeđenima je liječnička pomoć pružena u zdravstvenim ustanovama, a težina njihovih ozljeda bit će poznata nakon što policija zaprimi liječničku dokumentaciju.
Očevidom je rukovodila zamjenica Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru, uz stručnu pomoć policijskih službenika i istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
Policija u priopćenju zasad nije navela uzrok sudara.
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