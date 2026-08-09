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OČEVID TRAJE

Uzrok nesreće i dalje nepoznat: Među 25 ozlijeđenih u sudaru vlakova su strojovođe i kondukter

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Hina
|
09. kol. 2026. 09:28
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PIXSELL
Damir Spehar/PIXSELL

U sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara ozlijeđeno je ukupno 25 osoba, među kojima su dvojica strojovođa i kondukter, izvijestila je koprivničko-križevačka policija nakon obavljenog očevida.

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Nesreća se dogodila u subotu, 8. kolovoza, oko 10 sati na željezničkoj pruzi Sveti Ivan Žabno – Gradec, nedaleko od Škrinjara.

Putničkim vlakom upravljao je 61-godišnji strojovođa, koji se kretao iz smjera Gradeca prema Svetom Ivanu Žabnu, dok je teretnim vlakom upravljao 20-godišnji strojovođa koji je dolazio iz suprotnog smjera.

U nesreći je ozlijeđeno 25 osoba, među kojima su oba strojovođe te 43-godišnji kondukter. Ozlijeđenima je liječnička pomoć pružena u zdravstvenim ustanovama, a težina njihovih ozljeda bit će poznata nakon što policija zaprimi liječničku dokumentaciju.

Očevidom je rukovodila zamjenica Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru, uz stručnu pomoć policijskih službenika i istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Policija u priopćenju zasad nije navela uzrok sudara.

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Teme
policija sudar vlakova

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