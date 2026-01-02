Oglas

TUŽNE VIJESTI

Traganje za nestalim u moru ispred Dubrovnika okončano pronalaskom tijela

N1 Info
02. sij. 2026. 17:22
valovi
Grgo Jelavic/PIXSELL

Višesatna koordinirana potraga za osobom u moru ispred Dubrovnika, nažalost, okončana je pronalaskom beživotnog tijela utopljenika.

Akcija traganja i spašavanja pokrenuta je danas, 2. siječnja, u 11:30 od strane Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka), nakon dojave o nestanku državljanina Bosne i Hercegovine zaprimljene putem Županijskog dojavnog centra 112 Dubrovnik.

Odmah po zaprimanju dojave u akciju su uključeni službenici Lučke kapetanije Dubrovnik, u suradnji sa službenicima Postaje pomorske granične policije, pripadnicima Javne vatrogasne postrojbe Dubrovnik, članovima mjesnog ronilačkog kluba te građanima koji su se priključili potrazi unatoč izrazito nepovoljnim vremenskim uvjetima, visokim valovima i smanjenoj vidljivosti.

Akcija je završena u 15:35, kada su službenici spasilačke brodice iz sastava Lučke kapetanije Dubrovnik izvukli tijelo utopljenika na brodicu.

Sva daljnja postupanja vezana uz ovaj tragičan događaj u nadležnosti su policije.

Teme
dubrovnik pronađeno tijelo

