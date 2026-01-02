Traganje za nestalim u moru ispred Dubrovnika okončano pronalaskom tijela

Akcija traganja i spašavanja pokrenuta je danas, 2. siječnja, u 11:30 od strane Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka), nakon dojave o nestanku državljanina Bosne i Hercegovine zaprimljene putem Županijskog dojavnog centra 112 Dubrovnik.