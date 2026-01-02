Oglas

VIDEO / Drama u Dubrovniku: Muškarca povukli valovi dok se slikao na stijenama. Tijelo je locirano

N1 Info
02. sij. 2026. 14:19
24.06.2014., Stara gradska jezgra, zidine, Dubrovnik - Buza, podno dubrovackih zidina, kafic i kupaliste."nPhoto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Grgo Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

U Dubrovniku je u tijeku dramatična akcija traganja i spašavanja na moru ispod gradskih zidina. Prema prvim informacijama, valovi su povukli muškarca, državljanina Bosne i Hercegovine, koji se s obitelji fotografirao na stijenama na Buži.

Kako je za Dubrovački dnevnik. potvrdio lučki kapetan Mato Kekez, tijelo je locirano u moru, no zbog iznimno teških vremenskih uvjeta još uvijek ga nisu uspjeli izvući.

"Tijelo je locirano oko 400 metara ispred vale od Pila. Već smo ranije došli do njega i tada nije pokazivao znakove života. Pokušavamo ga izvući, ali more je izrazito nemirno", izjavio je Kekez.

Na teren su odmah po dojavi upućene sve hitne službe - pripadnici Lučke kapetanije, policijski službenici i HGSS. U spašavanje se uključio i građanin Dominko Radić sa svojom barkom.

Međutim, akciju su značajno otežavali nepovoljni vremenski uvjeti i valovi koji dosežu visinu i preko pet metara, što predstavlja veliku opasnost.

Dubrovnik policija potraga

