Tragedija kod Osijeka: U prometnoj nesreći poginuo 29-godišnjak
31. pro. 2025. 20:20
Operativno-komunikacijski centar policije Policijske uprave osječko-baranjske je u 18:51 zaprimio dojavu da je između Čepina i Ivanovca došlo do prometne nesreće s poginulom osobom.
Prema prvi informacijama, 29-godišnjak je izgubio nadzor nad upravljačem osobnog automobila u oštrom zavoju između Čepina i Ivanovca, sletio s kolnika u odvodni kanal te na mjestu preminuo.
U vozilu nije bilo putnika.
Očevid je u tijeku.
