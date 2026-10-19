Ironman 70.3
Tragedija na sportskoj utrci u Poreču: Natjecatelj preminuo tijekom plivanja
Na utrci Plava Laguna Ironman 70.3 Poreč preminuo je jedan od natjecatelja, slovenski državljanin rođen 1972. godine, kojemu je pozlilo tijekom plivačke dionice.
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Kako je neslužbeno doznao Glas Istre, natjecatelju je pozlilo dok je sudjelovao u plivačkom dijelu utrke održane u nedjelju.
Iz Policijske uprave istarske za Glas Istre potvrdili su da je preminuli muškarac bio slovenski državljanin rođen 1972. godine.
Organizatori natjecanja potvrdili su smrt jednog od sudionika i izrazili sućut njegovoj obitelji i prijateljima.
"S velikom tugom potvrđujemo da je preminuo jedan od natjecatelja koji je sudjelovao na današnjoj utrci IRONMAN 70.3 Poreč. Izražavamo iskrenu sućut obitelji i prijateljima preminulog sportaša", objavili su organizatori.
Uzrok smrti još nije utvrđen.
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