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Ironman 70.3

Tragedija na sportskoj utrci u Poreču: Natjecatelj preminuo tijekom plivanja

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19. lis. 2026. 10:15
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Ilustracija: Sasa Miljevic/PIXSELL / Sasa Miljevic/PIXSELL

Na utrci Plava Laguna Ironman 70.3 Poreč preminuo je jedan od natjecatelja, slovenski državljanin rođen 1972. godine, kojemu je pozlilo tijekom plivačke dionice.

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Kako je neslužbeno doznao Glas Istre, natjecatelju je pozlilo dok je sudjelovao u plivačkom dijelu utrke održane u nedjelju.

Iz Policijske uprave istarske za Glas Istre potvrdili su da je preminuli muškarac bio slovenski državljanin rođen 1972. godine.

Organizatori natjecanja potvrdili su smrt jednog od sudionika i izrazili sućut njegovoj obitelji i prijateljima.

"S velikom tugom potvrđujemo da je preminuo jedan od natjecatelja koji je sudjelovao na današnjoj utrci IRONMAN 70.3 Poreč. Izražavamo iskrenu sućut obitelji i prijateljima preminulog sportaša", objavili su organizatori.

Uzrok smrti još nije utvrđen.

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