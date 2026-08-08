VIDEO / Vučić nakon sastanka sa Zelenskim: Za nas će pronaći Hrvate, Bugare, Nizozemce, ne vjerujem u brzi ulazak u EU

"Govorio sam zašto mislim da je ideja jedinstvenog tržišta od ključnog značaja za sve nas, jer Ukrajina ima mnogo prirodnih bogatstava i vrijedne ljude koji Europi mogu mnogo toga ponuditi. Isto mislim i za Srbiju. Ali ako me pitate vjerujem li doista da će u Europi postojati jednoglasnost oko ubrzanja europskih integracija, ne vjerujem. Nažalost, pokazalo se da je moj skepticizam bio opravdan“, rekao je Vučić.