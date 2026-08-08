OČEKUJE TEŠKU ZIMU
VIDEO / Vučić nakon sastanka sa Zelenskim: Za nas će pronaći Hrvate, Bugare, Nizozemce, ne vjerujem u brzi ulazak u EU
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i potpisivanja Memoranduma o razumijevanju u području poljoprivrede da je trgovinska razmjena Srbije i Ukrajine znatno povećana te izrazio nadu u još snažniju suradnju.
Vučić je ponovio da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine te da je zahvalna što je ta podrška uzajamna. Dodao je da se dvije zemlje međusobno podupiru i na putu prema Europskoj uniji.
Odgovarajući na pitanja novinara, rekao je da je Zelenskom prenio kako razumije njegovu želju da Ukrajina što prije postane članica EU-a, ali smatra da su izgledi za brzo članstvo, barem kada je riječ o Srbiji, mali zbog "brojnih političkih razloga“.
"Kao politički veteran, u ovom trenutku ne vidim mogućnost, prije svega za Srbiju, da uskoro postane članica EU-a, i to zbog brojnih političkih razloga. U potpunosti stojim iza onoga što sam napisao s albanskim premijerom Edijem Ramom“, rekao je Vučić, javlja N1 Srbija.
"Za nas će pronaći neke Hrvate, Bugare, Nizozemce"
Dodao je da ne vjeruje ni da će sve europske zemlje biti blagonaklone prema članstvu Ukrajine.
"Oni uvijek nekoga pronađu. Za nas će pronaći neke Hrvate, Bugare, Nizozemce. Za Ukrajince će pronaći neke druge. Ali u ovom trenutku ne vidim mogućnost da se to doista provede u djelo“, kazao je.
Istaknuo je da Srbija Ukrajini nikada neće stvarati probleme na njezinu putu prema Europskoj uniji.
"Govorio sam zašto mislim da je ideja jedinstvenog tržišta od ključnog značaja za sve nas, jer Ukrajina ima mnogo prirodnih bogatstava i vrijedne ljude koji Europi mogu mnogo toga ponuditi. Isto mislim i za Srbiju. Ali ako me pitate vjerujem li doista da će u Europi postojati jednoglasnost oko ubrzanja europskih integracija, ne vjerujem. Nažalost, pokazalo se da je moj skepticizam bio opravdan“, rekao je Vučić.
Trgovinska razmjena znatno porasla
Vučić je rekao da je trgovinska razmjena Srbije i Ukrajine prošle godine iznosila oko 450 milijuna američkih dolara, dok je samo u prvih šest mjeseci ove godine dosegnula oko 321 milijun dolara.
Najvažniji proizvod koji Srbija uvozi iz Ukrajine je željezna ruda.
„Vjerujem da će kroz suradnju u području poljoprivrede, ali i energetike te svim drugim područjima, trgovinska razmjena biti mnogo veća“, rekao je.
Dodao je da su razgovarali i o zajedničkim infrastrukturnim projektima te angažiranju ukrajinskih kompanija u Srbiji, a posebno je istaknuo da ga je impresionirala ukrajinska željeznička mreža.
"Za nas je važno da uvozimo ne samo željeznu rudu, nego i merkantilnu soju, sojinu sačmu i sjeme lana, kao i da izvozimo voćne sadnice, sjeme suncokreta, dječju hranu...“, rekao je.
Vučić očekuje da će suradnja dviju zemalja biti još snažnija nakon završetka rata, uključujući i vanjskopolitičko područje. Smatra da Srbiju i Ukrajinu u budućnosti očekuju važni sastanci te da će susreti njihovih dužnosnika biti češći.
Vučić: Bojim se da nas čeka još jedna teška zima
Na pitanje ukrajinske novinarke zašto ruski predsjednik Vladimir Putin nastavlja rat i vidi li znakove da je spreman za ozbiljne pregovore, Vučić je odgovorio da ne može procijeniti kada će rat u Ukrajini završiti.
Rekao je da se cijeli srpski narod nada brzom završetku rata, ali da trenutačno nema konkretnih činjenica koje bi upućivale na to da bi se to moglo uskoro dogoditi.
"Bojim se da ćemo imati još jednu tešku zimu“, rekao je.
Vučić je podsjetio i na obećanje koje je ranije dao Zelenskom da će Srbija pomoći obnovi jednog manjeg ukrajinskog grada koji je tijekom rata bio teško pogođen napadima.
"Dosta ćemo uložiti u to i vjerujem da će ukrajinski narod cijeniti ovakvu podršku srpskog naroda“, poručio je Vučić.