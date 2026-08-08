"Premijer Andrej Plenković nije bio u Metkoviću od 2016. kad je obećao mnoge projekte za ovaj grad. Obećao je pothodnik, spoj Metkovića na autocestu. Prošlo je 10 godina, tek se kreće u realizaciju tog projekta", rekao je Nikola Grmoja uoči Maratona lađa koji se ove godine po 29. put održava na rijeci Neretvi, u Metkoviću, Opuzenu i Pločama.