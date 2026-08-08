otpad kod Gospića
Grmoja: "Želudac me boli - sjediti i biti na tako malom prostoru s istim ljudima koji su trovali našu Liku"
Predsjednik Mosta Nikola Grmoja u subotu je prozvao Vladu zbog opasnog otpada kod Gospića te zatražio političku odgovornost i najavio daljnje razotkrivanje, kako je rekao, kriminalne sprege, a kritizirao je i ulaganja u Metkoviću.
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"Premijer Andrej Plenković nije bio u Metkoviću od 2016. kad je obećao mnoge projekte za ovaj grad. Obećao je pothodnik, spoj Metkovića na autocestu. Prošlo je 10 godina, tek se kreće u realizaciju tog projekta", rekao je Nikola Grmoja uoči Maratona lađa koji se ove godine po 29. put održava na rijeci Neretvi, u Metkoviću, Opuzenu i Pločama.
Kazao je i da je ozbiljno razmišljao hoće li ići na zapovjedni brod.
"Želudac me boli - sjediti i biti na tako malom prostoru s istim ljudima koji su trovali našu Liku", kazao je upitan o sanaciji 37.000 tona otpada, od čega je 33.000 zakopano kod Gospića na prostoru bivšeg PPK-a Velebit.
Ustvrdio je da je "glavni državni inspektor Andrija Mikulić, kojeg je postavio Andrej Plenković, primao novac kako bi trovao Ličane" te dodao da očekuje "minimum političke odgovornosti".
Govoreći o konkretnim rješenjima sanacije otpada, rekao je da Savjet za ekologiju može ponuditi rješenja, ali da se prethodno mora utvrditi tko je sudjelovao "u kriminalnom lancu".
"Tko je sve primao novac, tko je zatvarao oči? Jedni od njih su zasigurno ministrica Vučković i premijer Plenković, ali tu su i predstavnici županijskih, kao i gradskih vlasti u Gospiću. Svi su oni odgovorni", ustvrdio je.
"Umjesto da barem ministrica Vučković ponudi ostavku, ništa od toga. Vade se na neke smiješne stvari", ocijenio je, a građanima poručio: "Nemojte zaboraviti tko vas je trovao, a tko je to trovanje razotkrivao".
Most će, kazao je, nastaviti razotkrivati "kriminalnu spregu" i istovremeno upozorio na projekt Gornji horizonti zbog kojeg, kako je rekao, Neretva trpi.
"Tek su nakon 10 godina, prema Konvenciji o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (ESPOO), pokrenuli utjecaj projekta na dolinu Neretve", naveo je.
Komentirao je i prijedlog o povećanju dijela braniteljskih mirovina te ustvrdio da je raniji prijedlog stranke Možemo bio nepotpun.
"Odnosio na branitelje koji su nakon završetka braniteljskog staža nastavili raditi. Smatram da je prema njima učinjena određena nepravda i njihove mirovine moraju biti puno veće jer su nastavili kroz rad uplaćivati u mirovinski sustav", kazao je Grmoja te dodao da nije upoznat sa svim detaljima Vladina modela.
Rekao je i da pozdravlja povećanje "ako ono bude pravedno" te najavio da će Most izraditi "sveobuhvatan prijedlog".
Vladin model predviđa dodatak od tri eura mjesečno za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru te 50 centi za svaki mjesec u neborbenom sektoru, a njegova bi primjena trebala početi 1. siječnja 2027.
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